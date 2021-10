Ángel Reyna tundió al Pollo Briseño por su rendimiento en cancha: “No juega futbol”

Reyna criticó al Pollo Briseño por su aparición en comerciales publicitarios (Fotos: Instagram @angelreynaoficial/@pollobv)

Los campeones de goleo mexicanos dentro de la Liga Mx han ido escaseando con el paso de los años, sobre todo por la cantidad de atacantes extranjeros que llegan a los equipos del balompié nacional. Uno de los últimos casos sobresalientes es el de Ángel Reyna, quien figuró como goleador de las Águilas del América, a principios de la década pasada, alzándose como máximo rompe redes en un torneo liguero.

A pesar de sus capacidades y habilidades dentro de la cancha, su carrera fue a menudo opacada por situaciones extra futbolísticas como su actitud o ciertas declaraciones polémicas. Ahora, ya en el retiro, Reyna volvió a generar controversia con palabras dirigidas a Antonio Briseño, defensor de las Chivas. El ex jugador criticó la manera actual en la que se desenvuelven los futbolistas en la actualidad en temas publicitarios.

“El Pollo no juega futbol pero le encanta todo lo demás. A algunos les excita estar ahí porque pues en la cancha no son referentes entonces buscan ser referentes fuera de la cancha, yo era un tipo que no pensaba en eso”, expresó Reyna durante el podcast Muy Fuera de Lugar presentando por el reconocido Youtuber Werevertumorro.

Antonio "Pollo" Briseño seguido es señalado por su bajo rendimiento dentro del campo (Foto: Cortesía/ Club Guadalajara)

El ex jugador del América y las Chivas recalcó su inconformidad con la mentalidad de los futbolistas jóvenes que se encuentran en proceso de sobresalir, misma que no lleva a un camino duradero en el máximo nivel del futbol azteca. “El futbol está maleado por lo que buscan ahorita los jugadores, ahorita quieren lana y fama, no jugar y ser el referente. Eso pues es muy fácil conseguirlo para el representante porque a esos güeyes la carrera les dura muy poquito”, indicó.

Los equipos dentro de la Liga Mx cuentan con gran diversidad de patrocinadores con los que generan pactos comerciales y acuerdos para ocupar a los jugadores en diferentes campañas de publicidad en algunos medios. Esto en ocasiones afecta la preparación de los futbolistas debió a largos viajes a las locaciones y jornadas de grabación muy prolongadas.

Sin embargo, todo parece indicar que existen excepciones en algunos nombres reconocidos, quienes no son partidarios de estas actividades extra cancha y que pueden darle el lujo de declinarlas a pesar de los objetivos económicos de los clubes.

“En mis contratos me tocó que desde un inicio dije no me hablen, porque a mi no me guastaba hacer esas cosas. Había equipos en donde habían tres cuatro eventos por semana. Los craks pueden llegar a decir que hacen y que no hacen, a los demás les toca y los mandan a donde los mandan. Tuve la suerte de que en todos los equipos fui muy consentido”, comentó el Seleccionado Mexicano.

Ángel Reyna no lanzó varios dardos a futbolistas actuales de la Liga Mx (Foto: Archivo)

Las carreras de los jugadores de futbol a menudo se complican en su etapa final por la situación económica y lo que viene después en sus vidas fuera de las canchas. Algunos incluso son criticados por no contar con plan de respaldo para el momento de su retiro. Al respecto, Reyna fue claro al decir cual seria una de las claves para que los futbolistas salgan adelante de forma más sencilla: “Si el jugador entendiera mas de negocios le iría mucho mejor”.

Reyna terminó la plática con palabas comprometedoras asegurando que los medios no conocen muchas de las situaciones que se viven detrás de todo el mundo del futbol mexicano. “Hay un montón de cosas que no saben y que no sabrán, tratos, negociaciones y secretos”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: