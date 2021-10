Vanessa Huppenkothen narró su encuentro con Joserra en ESPN: “no vas a venir a ponerte un bikini

Vanessa Huppenkothen ha figurado como una de las mujeres más icónicas de la televisión deportiva (Foto: Archivo)

La inclusión de Vanessa Huppenkothen en los medios se dio a través de algunas cápsulas deportivas en el programa “Matutino Express”. Para el año 2008, Televisa Deportes la integró de lleno a su equipo y a partir de ese momento comenzó a tomar gran relevancia en el canal, al grado de formar parte en la cobertura de los Juegos Olímpicos de Pekín.

Después de ocho años formando parte de la cadena de televisión, los objetivos de la presentadora se inclinaron rumbo a otro camino. Para el 2016 se hizo oficial su llegada al canal estadounidense ESPN. Con este cambio, la conductora pasó a formar parte de un grupo de expertos en temas deportivos, por lo que las exigencias y responsabilidades pasaron a ser mayores.

Recientemente, en entrevista para el canal de YouTube Toño de Valdés, Vanessa reveló algunos detalles sobre cómo se dio su recibimiento en la nueva empresa por nada menos que José Ramon Fernández, uno de los máximos referentes de la televisión deportiva en México.

“Yo no lo conocía, no sabia qué preguntas me iba a hacer. Yo creo que me quería dar la bienvenida y también quería decirme que aquí tienes que saber de lo que estás hablando, aquí no vas a venir a ponerte un bikini, aquí vas a venir a dar noticias y es otra cosa y aquí te tienes que preparar”, explicó la presentadora.

Vanessa Huppenkothen comenzó su carrera en los medios en el programa Matutino Express (Foto: Instagram/@vanehupp)

José Ramon Fernández se ha caracterizado por ser uno de los iconos dentro de los medios deportivos mexicanos. Su fuerte carácter y polémica forma de ser lo han mantenido siempre en el escaparate de debates futbolísticos al rededor del futbol nacional. En la segunda mitad de la década de los 2000´s confirmó su paso rumbo a ESPN procedente de Tv Azteca y a la fecha está vigente como uno de los lideres dentro del canal.

Con todas las credenciales de Joserra, Huppenkothen confesó sentir cierta presión durante sus primeros momentos en ESPN. En su presentación fue recibida por Fernández quien, fiel a su estilo, llenó de tensión el espacio, sin embargo, con el transcurrir de los días se convirtió en un apoyo para Vanessa.

“Fue un shock para mi entrar un programa en el que si era distinto el ambiente era diferente. Nunca fue grosero, simplemente me empezó a hacer preguntas pero hoy por hoy me da consejos, siempre platicamos, siempre dándome un punto de vista positivo. En el mundial de Rusia me cobijó muchísimo, le estoy muy agradecida”, expresó.

La conductora actualmente forma parte regular del Noticiero SportsCenter (Foto: IG/@vanehupp)

Generalmente se ha criticado la presencia de mujeres en los programas deportivos por parte de cierto sector del publico que argumenta que su aparición de debe únicamente al físico. Esto se plasma en los comentarios negativos desmedidos hacia las presentadoras del medio. “Alguien se equivoca y no es tanto ruido en redes sociales a comparación de cuando yo me equivoco. Me dan risa los comentarios, pero algo debo de saber llevando tantos años en esto. Sigue siendo un momento de machismo”, enfatizó respecto al tema la conductora.

Antes de saltar a la fama en los medios convencionales de comunicación, Huppenkothen formó parte de distintos proyectos de belleza y modelaje, por lo que reconoce que su apariencia le ayudó a sobresalir en los espacios de televisión deportivos, sin dejar de lado otros factores importantes de su desarrollo profesional. “El físico me ayudó y la preparación, la constancia, la disciplina fueron lo que me ayudaron a seguir y además el amor por mi trabajo y por lo que hago” finalizó.





