Por qué Jorge Pietrasanta consideró que México puede perder contra El Salvador

México tendrá una prueba de fuego cuando visite esta noche a El Salvador en el Estadio Cuscatlán. Este partido, correspondiente a la jornada seis de la eliminatorias mundialistas, podría ser crucial para las aspiraciones de ambas selecciones. La rivalidad existente otorga un toque de clásico que siempre da mucho de qué hablar. Para Jorge Pietrasanta, los salvadoreños tienen los argumentos necesarios para vencer al tricolor. Así lo dejó saber en su intervención en “Futbol Picante”.

A la pregunta de Álvaro Morales sobre qué porcentaje de probabilidad le daba al Tri para perder, en analista fue contundente. “El Cuscatlán es difícil. Yo diría un 30%. El otro día me tocó transmitir el partido El Salvador contra Estados Unidos. Yo no sé ni cómo Estados Unidos no perdió ese partido. Llegó un momento en el que fue un desastre”.

“Yo sí le pongo un 30%. Es peligroso, es el estadio de Cuscatlán”, reconoció el narrador.

Jorge Pietrasanta y ve hasta un 30% de posibilidades de que la selección mexicana pierda hoy en El Salvador. (Foto: Instagram@jorgepietrasanta_/Facebook@MiSeleccionMX)

Francisco Gabriel de Anda apoyó los puntos de vista de Pietra y recordó que México tiene diversos problemas en la conformación de la alineación, sobre todo en la defensa ”Las grandes selecciones juegan con los mismos centrales. El Salvador juega el partido de su vida. Para México es un rival más. El estadio va a estar lleno, un clima hostil. Eso cambia”.

Las visitas de México a suelo salvadoreño han sido históricamente muy complicadas. Muchas veces, las cuestiones futbolísticas han sido rebasadas. Prueba de ello fue la hostilidad con la que fue recibida la selección en 2009 por motivo de la pandemia de influenza AH1N1. Para El Salvador el rival a vencer en la zona es el combinado azteca. México perdió por 2-1 con goles de Julio Martínez y Eliseo Quintanilla. Para los aztecas marcó Cuauhtémoc Blanco.

En el partido más reciente disputado en el Estadio Cuscatlán, México salió avante con un marcador de 3-1. La victoria sirvió como una especie de bálsamo para el cuadro entonces dirigido por Juan Carlos Osorio: el Tri venía de perder 7-0 con Chile en la Copa América Centenario y esa visita a San Salvador era el primer juego posterior a la debacle de Santa Clara.

México tendría que hacer frente a un clima hostil propio del Cuscatlán. (Foto: Jose Cabezas/Reuters)

Los goles corrieron a cargo de Héctor Moreno, Raúl Jiménez y Ángel Sepúlveda. México evitó así una cascada de derrotas que, invariablemente, habrían minado la autoestima del grupo quizá de forma irreparable. Sin embargo, siete años atrás no se pudo contar la misma historia. En el partido correspondiente a la cuarta jornada del Hexagonal Final rumbo a Sudáfrica 2010, la selección de Javier Aguirre sucumbió ante un rival que plasmó un mejor juego dentro del campo.

A lo largo de la historia ha habido otras caídas estrepitosas para la selección azteca. Por ejemplo, en la eliminatorias rumbo a España 82, el combinado verde fue superado por marcador de 1-0. El partido se jugó en Tegucigalpa, Honduras, pero el equipo encabezado por Hugo Sánchez sintió la presión de la afición. México no asistió a esa Copa del Mundo.

El triunfo ante Honduras sirvió para que el Tri se hiciera con el liderato. (Foto: Henry Romero/Reuters)

El otro gran tropezón para México en San Salvador tuvo lugar en 1993, en la ronda final de clasificación para el Mundial de Estados Unidos 94. Ese día, igual que en 2009, La Selecta se llevó el triunfo con un 2-1. Al final, los verdes recompusieron el camino de la mano de Miguel Mejía Barón.

En caso de sacar la victoria de suelo cuscatleco, el combinado de Gerardo Tata Martino se quedaría de forma definitiva con el liderato del octagonal. En este momento, le saca tres puntos a Estados Unidos, su más cercano perseguidor. Para El Salvador un triunfo significa la oportunidad de meterse de lleno en la pelea: alcanzarían las ocho unidades. Una derrota podría comprometer en demasía sus opciones de llegar a Qatar 2022.

