La razón por la que Vanessa Huppenkothen salió de Televisa y llegó a ESPN

Vanessa Huppenkothen es reconocida como una de las mujeres referentes en el área de la televisión deportiva mexicana. La conductora y presentadora se ha encargado de plasmar un estilo propio dentro de los programas en los que ha formado parte. Uno de los momentos más altos de su carrera llegó cuando de manera sorpresiva salió de Televisa Deportes para llegar a la cadena ESPN.

Aunque el movimiento entre empresas se dio de manera espontánea y sin muchas explicaciones, Vanessa de inmediato se adaptó a su nueva casa y comenzó a consolidarse como una de las presentadoras más queridas del canal estadounidense. Al día de hoy, se mantiene presente en muchos de los shows de noticias deportivos y se ha convertido en una de las favoritas de la audiencia.

En una entrevista para el canal de Youtube Toño de Valdés, Huppenkothen habló sobre lo que implicó para ella este gran cambio en su trayectoria dentro de los medios, sobre todo teniendo en cuenta que pasó de una programación en la que se trataba a los deportes de manera general, a una donde el enfoque es completamente deportivo.

“Mi mundo paso a ser una globalización deportiva, muchos meses de preparación. Tener un noticiero si requiere preparación diaria, tienes que estar ganándote la credibilidad día con día, siendo mujer un poquito más, la verdad. Hubo unos deportes que me costaron más trabajo que otros” expresó la presentadora.

Como comunicadora deportiva, Vanessa Huppenkothen ha trabajado en Televisa e ESPN (Foto: Instagram/@vanehupp)

En su momento la salida de la conductora de Televisa generó sorpresa y revuelo en gran parte de los seguidores, sobre todo porque su nombre se encontraba muy arraigado en los diferentes espacios del canal.

La desvinculación con la televisora de las estrellas se dio a causa de diferencias entre sus objetivos personales y los de los directivos de la empresa. “Yo estaba pidiendo cosas para hacer que no se me estaban otorgando, yo quería un noticiero porque sentía que tenia las herramientas para hacerlo si me preparabas de manera adecuada. Estaba muy frustrada y me sentía estancada y ellos también lo notaban”, indicó durante la entrevista con el comentarista Antonio de Valdés.

La diferencia entre cada televisora provocó que Vanessa tuviera que adquirir algunas responsabilidades extras a las que tenia en su anterior medio. En su etapa por Televisa formaba parte de diversos programas únicamente como presentadora de cápsulas y anuncios, sin embargo, la conductora deseaba presentar de manera principal algún noticiero deportivo.

Vanessa Huppenkothen se ha posicionado como una de las conductoras deportivas más importantes de México (Foto: Instagram/@vanehupp)

Respecto a sus primeros años de carrera en la televisión deportiva indicó que fueron cruciales para evolucionar profesionalmente hablando: “En Televisa viaje muchísimo, aprendí muchísimo, cubrí muchos eventos, me empapé de todo esto mundo deportivo y a ESPN llegó Vanessa más madura”.

Todo parece indicar que su cambió a la nueva cadena se llevaba analizando desde meses antes de anunciarse de manera oficial. Sin embargo, Huppenkothen aseguró que su salida no se generó en malos términos. “Mi paso a ESPN fue como de un futbolista, compraron mi carta, se tardaron un tiempo para coordinarlo pero finalmente todo siempre se dio con toda cordialidad. No me corrieron, no hubo nada malo, ni yo demandé ni ellos demandaron”, señaló.

A pesar de que actualmente se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera a nivel personal y profesional, Vanessa comentó que sigue intentando crecer y aprender para mejorar en su trabajo del día a día. Además, fue clara al decir que su labor es informar sobre todo lo acontecido con el mundo de los deportes, por lo que no toma en consideración las criticas que recibe respecto a su poca participación en el análisis deportivo. “Yo no soy analista, yo comunico las noticias y hasta ahí”, puntualizó.

