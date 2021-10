Las razones por las que Joel Campbell se perderá la final Monterrey vs América de la Concacaf Liga de Campeones

Joel Campbell no podría estar en contra del America en la final de la Concachampions (Foto: Twitter/@dlptlv)

La final por la supremacía dentro de la Concacaf ya se encuentra a la vuelta de la esquina y tanto América como los Rayados de Monterrey esperan que sus futbolistas se encuentren en las óptimas condiciones para disputar el último encuentro del certamen que da un boleto al Mundial de Clubes.

No obstante, ambos equipos prestaron a una gran cantidad de jugadores a distintas selecciones y, en el caso de Monterrey, Joel Campbell sufrió de una lesión en el tobillo que lo apartará de las canchas durante al menos un mes, de acuerdo con información de ESPN. El atacante rayado sufrió un esguince de tercer grado en el tobillo derecho durante el triunfo de Costa Rica sobre la Selección de El Salvador de 2-1, en las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Por medio de sus redes sociales, el delantero costarricense se lamentó sobre la lesión que no le permitirá estar disponible para disputar la Final de la Liga de Campeones contra las Águilas del América y el escenario no se muestra favorable para que sea utilizado por Javier Aguirre en la fase regular del torneo Grita México 2021.

“Lastimosamente quedé fuera del partido vs Estados Unidos y no viajaré con el equipo… Confío 100% en mis compañeros y estoy seguro que van a sacar un gran resultado. Los tiempos de Dios son perfectos. Regresaré más fuerte, de eso no tengo dudas”, escribió el delantero tico junto con una fotografía del momento en el que Narciso Orellana, seleccionado del Salvador, le propinó la dura entrada que le provocó la lesión.

Esto fue lo que Joel Campbell posteó en sus redes sociales (Foto: Twitter/@joel_campbell12)

En lo que va del Apertura 2021, Joel Campbell ha jugado durante 417 minutos repartidos en nueve encuentros y en cuatro de esos partidos ha sido titular. Con la baja de Campbell, el Vasco Aguirre, técnico de los Rayados, tendrá que echar mano de Vicent Janssen, quien no juega en la Liga MX desde el mes de agosto por una pubalgia.

En distintas ocasiones, Javier Aguirre ha destacado la importancia de Campbell dentro de su sistema de juego debido a las características de juego y que se puede desarrollar por ambos costados del campo.

El futbolista de 29 años de edad volverá a Nuevo León y terminará de ser valorado por los servicios médicos del equipo de Rayados.

Tras la baja del jugador de Monterrey y la de Guillermo Ortíz en la Selección de Costa Rica, el técnico nacional Luis Fernando Suárez llamó para su partido de visita en Estados Unidos a Christian Bolaños, de 37 años de edad, y a Álvaro Saborio, de 39.

Campbell se ha convertido en un pilar para la Selección de Costa Rica (Foto: Carlos Ramírez/EFE)

“Es importante resaltar la clase de partido que vamos a jugar, es un partido en el que debe existir dentro del equipo gente con experiencia en esto”, dijo Suárez en una declaración que fue divulgada por la Federación de Costa Rica.

El timonel del combinado costarricense expresó que el compromiso en contra de los Estados Unidos será “un partido complicado ante un rival muy difícil que es bastante bueno”, pero que Costa Rica saldrá en búsqueda de los tres puntos.

La Selección de Costa Rica suma seis puntos en cinco juegos disputados y ocupa el quinto puesto general de la clasificación a Qatar 2022. Su próximo juego en contra del equipo de las Barras y las Estrellas será el próximo miércoles 13 de octubre.

