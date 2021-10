David Faitelson reprochó el desempeño del Tri ante Honduras: “el problema es la irregularidad”

México es líder de la clasificación en Concacaf, pero su andar a veces ha sido cuestionado (Foto: Henry Romero/Reuters)

Los contrastes de CONCACAF, además de ser evidentes, llegan de forma casi momentánea. La constancia no es algo de lo que se pueda presumir en esta zona. Ni México, una de las selecciones más importantes en el continente puede decir que tiene “regularidad”. Primero, empatan a un gol contra Canadá y las distancias futbolísticas son más cortas que nunca; después, avasallan al combinado catracho y regresa la etiqueta de “Gigante”.

Para David Faitelson, esta irregularidad es uno de los problemas más graves que enfrenta México, pues esta no permiten juzgar con un parámetro optimo al combinado nacional, y se cae en una falsa realidad de dominación.

“El problema de México ante la irregularidad de la Concacaf es que 48 horas después de que Canadá vino y prácticamente “te bailó” en tu propio césped, aparece una débil selección hondureña que se entrega y cae sutilmente”, escribió Faitelson en su cuenta oficial de Twitter

Contra Honduras, México se mostró contundente en la recta final del juego (Foto: Carlos Ramírez/EFE)

Este sube y baja de impresiones es contraproducente para todos los involucrados, puesto que se cae en una realidad distorsionada por el momento y no se toma en cuanta el panorama general. Sí, los equipos de CONCACAF han incrementado su nivel futbolístico, pero eso no refleja un dominio claro del Tri en la zona.

Para David Faitelson es más sincero el resultado y juego que se tuvo frente a Canadá que el contundente 3 a 0 contra Honduras. Esto porque fue el rival norteamericano quien mostró cuales son las aéreas en donde México es débil, y sobre todo, donde se mostró que, en efecto, las distancias se han acortado.

“Honduras no fue rival para medir a México. Canadá, en cambio, sí que expuso las carencias del equipo del “Tata” Martino. El 3-0 es normal, pero no significa mucho más que tres puntos en camino a Qatar 2022…”, sentenció Faitelson.

Canadá plantó cara en el Estadio Azteca y sacó un difícil empate a un gol (Foto: José Méndez/EFE)

México marcha líder e incluso invicto en la clasificación del octagonal rumbo a Qatar 2022; no obstante, esto no quiere decir que haya sido perfecto en todos los sentidos. Se ha cuestionado y criticado, por ejemplo, el duelo contra Panamá o el más reciente frente a Canadá. Para el Tri y sus aspiraciones es mejor que estas carencias se evidencien ahora y no en los escenarios más importantes, como lo ha sido en la mayoría de las ocasiones.

El siguiente compromiso eliminatorio de los dirigidos por Gerardo Martino es el miércoles 13 de octubre en territorio salvadoreño. Los locales vienen de caer 2 a 1 frente a la escuadra Tica, y se colocan como sextos de la tabla general. En cuanto a trámite, este rival debería ser “sencillo” para el conjunto tricolor, pero siendo Concacaf, eso puede dar un giro de 180 grados.

Además de la problemática de la zona, Faitelson también expresó su deseo porque la Selección Nacional dispute juegos en otras sedes del país: “No se que esperan para sacar a la selección del Estadio Azteca. ¿Por qué no llevarla a Guadalajara, a Monterrey? ¿No es también México? ¿Acaso esta la selección atada o secuestrada al Azteca? Un cambio de aires le haría muy bien. ¿O sería bueno que también lo viera la @cofecemx”.

Se ha manejado que México pueda jugar en otros recintos, no obstante aún no hay ningún anuncio oficial por parte de las organizaciones correspondientes. Hasta el momento, quien sí se ha pronunciado al respecto es el gobierno de Jalisco, quien habrá solicitado que para la fecha FIFA de enero, el estado sea cede en al menos uno de los duelos, sea contra Costa Rica o contra Panamá. Hay que recordar que el Estadio Akron es uno de los más nuevos del país y albergó el torneo preolímpico de Concacaf.

