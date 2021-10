La razón por la que Bad Bunny no ha dejado de ver WrestleMania 37

Bad Bunny convirtió en realidad su sueño de la infancia cuando ingresó por primera vez a un cuadrilátero de la World Wrestling Entertainment (WWE); de ahí que el cantante de origen puertorriqueño no olvida la noche del sábado 10 de abril de 2021.

En entrevista con la revista Allure, de la que funge como su protagonista dentro de la portada del mes de noviembre, manifestó que WrestleMania 37 continúa siendo una noche que jamás olvidará en la vida.

“Fue como morir e ir al cielo. (...) Nunca me he sentado a ver ninguna de las grabaciones de mis conciertos. Nunca. Pero mi lucha la he visto cientos de veces. Hubo una semana en que me iba a dormir después de verla”, declaró.