Chicharito Hernández recordó por qué sigue siendo el máximo goleador del Tri

Chicharito está prácticamente borrado de la Selección Mexicana siendo el máximo anotador en su historia (Foto: Twitter/@LAGalaxy)

La trayectoria de Javier Chicharito Hernández en Selección Nacional parece haber tenido su fin, o al menos sí en este proceso. El atacante del LA Galaxy se encuentra borrado del combinado azteca y no es considerado por Gerardo Martino; no obstante, su figura representa algo innegable, el máximo romperedes en la historia del Tri.

Este hecho no es algo que tenga que desestimarse, pues desde su debut con México en 2009 hasta su último llamado en 2019, acumula un total de 52 anotaciones en 109 duelos. Incluso se sitúa por encima de nombres como el de Jared Borgetti o Cuauhtémoc Blanco.

Aquel dato fue el mensaje que Chicharito lanzó días previos al duelo de México contra El Salvador. A través de su cuenta de Instagram, el delantero adjuntó una imagen en donde se ven a los máximos artilleros del combinado azteca, siendo él quien ocupa el primer puesto. No coloco ningún texto o palabra al respecto, pero el mensaje fue contundente para aquellos que ponen en duda su legado como seleccionado nacional.

Javier Hernández lanzó un contundente mensaje en redes sociales (Instagram/@ch14_)

Hasta el momento ningún otro jugador ha demostrado tener la capacidad goleadora de Hernández. Incluso, en las más recientes eliminatorias de Concacaf, algunos sectores (aficionados o medios) han señalado que una de las carencias de este equipo es la falta de contundencia.

No obstante, la relación entre Chicharito y la Selección Mexicana no está en sus mejores términos; el ser el que más goles ha anotado con la camiseta tricolor no le ha garantizado un espacio, además de que futbolísticamente también ha presentado un bajón importante. Ante ello, el jugador ha mostrado su postura e incluso se le ve despreocupado por ello.

“Mi abuelo y mi padre me enseñaron que te debes al cien a tu equipo, la selección es un plus y un extra a tu trabajo: si se da, bienvenido sea y si no, que la vida siga...”.

“Como todo fanático siempre le vamos a desear lo mejor, siempre lo haré de la mejor manera. Veremos qué va a ir sucediendo. No sé si me mencionen o no, no veo mucha prensa, estoy enfocado en mi vida, en mis rutinas y proyectos fuera de mi profesión”, mencionó el delantero angelino semanas atrás en una conferencia a medios.

Chicharito con el Galaxy se mantiene en los puestos de Playoffs (Foto: Rob Gray/Reuters)

La relación para algunos incluso ya está rota; tal es así que en territorio nacional, específicamente a las afueras de la casa del Tri en el Estadio Azteca, se rematan sus playeras. La camiseta con el número 14 se ofrece a precios más bajos de los normales por los comerciantes de las afueras del recinto. Según ESPN el costo es de aproximadamente 150 pesos, además de que no en cualquier punto de venta se consigue.

El ejemplo de que sus jerseys sean rematados emite un mensaje igual de poderoso que el que Chicharito lanzó en estos días. En el presente comienzan a olvidarlo; si bien su legado goleador continuará, a la gente poco o nada le interesa si el delantero que milita en Estados Unidos regresa a las convocatorias. Habrá quienes sí se entusiasmen con un escenario como este, pero tal vez no sea una mayoría.

Algunos han manejado la versión de que está borrado por el Tata gracias a temas de indisciplina. Sin embargo, el estratega argentino ha desmentido esto cuando ha tenido la oportunidad, y ha mencionado que las ausencias se deben meramente a aspectos deportivos.

SEGUIR LEYENDO: