El argumento de la “Chofis” López con el que cree que llegará a la Selección Mexicana

"Chofis" se visualiza en el Tri y se motiva viendo sus partidos (Foto: Twitter/SJEarthquackes)

Javier Eduardo López vive un gran momento con su club, San Jose Earthquakes; de la mano de Matías Almeyda, el mexicano ha alcanzado uno de sus mejores niveles futbolísticos, y esto sin duda aumenta su confianza para así lograr otros objetivos. El momento anímico es tal, que el jugador está motivado para llegar a la selección mexicana.

“Es muy lindo verlos, tienen un equipazo y yo cuando los veo me visualizo estando ahí, entonces me motiva más verlos. Me da mucho gusto verlos jugar y creo que hoy en día en la Selección Mexicana hay un equipazo y hay para pelear por grandes cosas”, afirmó López en entrevista para TUDN.

López, quien durante ciertos lapsos ha sido señalado y criticado por múltiples factores como situaciones extra-cancha o su propia forma física, hoy está convertido en uno de los referentes de su club y de la liga estadounidense.

De la mano de Matías Almeyda, López ha encontrado una de sus mejores versiones (Foto: Omar Martínez/ Cuartoscuro)

La temporada 2021 de López en la MLS es tal que está por igualar la marca de otro mexicano histórico en la liga estadounidense, Carlos Vela. En el presente certamen, la Chofis acumula 11 anotaciones y en caso de registrar tres tantos más igualaría lo que hizo Vela en su primer año con el LAFC; en caso de que mantenga el ritmo incluso podría romper esta marca.

Actualmente, el equipo de San Jose Earthquakes está fuera de los puestos de Playoffs, ya que se encuentra en el sitio 10 de la conferencia Oeste, y con cinco duelos por disputar. De ganar y conseguir que otras escuadras pierdan unidades, el plantel dirigido por Matías Almeyda, podría entrar en la fase final.

López también explicó como fue su paso por Chivas, la presión y la variabilidad de las opiniones según el rendimiento y qué le dejó esta situación para su formación como futbolista, según detalló para TUDN.

“Estar en Chivas sí es algo, es diferente, por ahí haces uno, dos partidos buenos a mí en su momento me tocó anotar golazos y ya me ponían como el mejor y cuando estás mal o tienes un partido malo eres el peor... de todo eso aprendí mucho hoy en día soy muy maduro y creo que por eso estoy bien futbolísticamente”, sentenció Eduardo López.

Javier Eduardo López aún tiene posibilidades de colarse a los Playoffs de la MLS (Foto: Darren Yamashita/Reuters)

Actualmente, el ofensivo nacional tiene 27 años, y aunque algunos señalaban que su carrera había terminado cuando cambió la liga mexicana por la estadounidense, hoy está demostrando ser uno de los elementos mexicanos con mayor inercia, al menos en estas ultimas semanas.

Si bien López ha declarado que se visualiza como seleccionado nacional, deberá obtener mejores rendimientos para llenar el ojo del seleccionador argentino, Gerardo Tata Martino. La competencia por puestos ofensivos se vuelve más ardua día con día, incluso el propio Sebastián Córdova lo confirmó.

Si bien puede jugar en diversas posiciones, la natural, la de extremo por derecha es ocupada por Jesús Manuel Corona, quien a pesar de no encontrarse en su forma más optima, ha tenido la confianza de Martino. De igual manera puede jugar como un interior o enganche, pero para ganar una plaza deberá mostrar mejores cosas que las que han exhibido tanto Orbelín Pineda como el propio Sebastián Córdova.

El camino rumbo a Qatar 2022 es relativamente largo, y estando en CONCACAF, la incertidumbre está a la orden del día. No hay nada descartado, pero tampoco nada confirmado. Lo que sí es una verdad es que a todo el futbol nacional le viene bien que sus elementos muestren su mejor versión, puede ser una complejidad más en el trabajo del seleccionador, pero es de esos “problemas que a todos les gusta tener”.

