Así felicitó Álvaro Morales al América: “el patrón, amo y señor del futbol”

Las Águilas del América están de manteles largos pues cumplen 105 años desde su fundación. El conjunto del Nido es uno de los equipos más populares y más ganadores del futbol mexicano. El debate entre los aficionados siempre se mantiene latente por saber quién es el equipo más grande de México, donde muchos aseguran que el cuadro amarillo se cuelga esa medalla.

Quien es polémico por sus declaraciones es Álvaro Morales. El comentarista deportivo de ESPN felicitó a los azulcremas en su aniversario y evidenció su grandeza “Hoy es el cumpleaños del papá, del patrón, del amo y señor del futbol mexicano. Lo que necesita es un título para celebrar, pues si no, será un fracaso” sentenció el panelista.

De la misma manera, el narrador deportivo aclaró que hoy en día no hay grandes en el futbol azteca, pero el América sí se comporta como tal “He sostenido que no hay grandes en el futbol mexicano, pero el único que se comporta como tal es el conjunto de la Águilas, el único que es exigido por su sagrada afición; no la de Chivas, no la de Pumas y no la de Cruz Azul”, aseveró en Futbol Picante.

Álvaro Morales felicitó al América por su 105 aniversario (Foto: Instagram/@alvaritomorales/Twitter@ClubAmerica)

Morales, recientemente, hizo pública su decisión de cambiar de equipo. El comunicador guatemalteco simpatizó en un inicio por los colores del Cruz Azul. Luego de distintas finales perdidas por la Máquina, antes de su noveno campeonato, el comunicador cambió de club y se cambió al bando americanista.

Asimismo, el “Brujo” elogió a la afición del club de Coapa, pues dijo que es la única en México que le exige ganar, gustar y golear a su equipo. “El americanismo, el único ente exigente de nuestro país pide a América que gane guste y golee. Probablemente es el equipo que más fracasa, porque no siempre puede cumplir con todas esas expectativas”, aseguró el presentador.

El Club América fue fundado en 1916 con los colores azul y crema por Rafael Garza y Eugenio Cenoz. En poco más de un siglo se ha convertido en el conjunto que más ligas mexicanas ha ganado (13), más copas ha levantado (7) y más Concachampions ha sumado (7).

América festejará su 105 aniversario (Foto: Twitter/ @ClubAmérica)

En su 105 aniversario distintos jugadores que portaron la playera americanista felicitaron al club: Cuauhtémoc Blanco, Salvador Cabañas y Aquivaldo Mosquera dieron unas palabras para ESPN, cadena estadounidense. Mosquera, por su parte, dijo que había que vivir la experiencia de jugar en ese club para dimensionar lo que significa su grandeza “Tienes que estar ahí para saber lo inmenso que es esa institución, tanto de México y Latinoamérica. Te aman y te odian”, compartió el colombiano.

Mientras que Blanco, a través de la cuenta oficial de las Águilas, felicitó al conjunto donde ganó dos títulos en 2005, el Campeón de Liga y el Campeón de Campeones en el mismo año. “Felicitaciones al América por su 105 aniversario, que sigan cumpliendo más”, compartió el ex futbolista. Sumado a ello, no cerró las puertas para un regreso a las instalaciones del club coapeño “Algún día me gustaría regresar al equipo como director técnico”, aseguró el ex seleccionado mexicano.

Quien sorprendió por su felicitación, fue José Ramón Fernández, a través de su Twitter escribió “Hoy quiero mandar un fuerte abrazo al @ClubAmerica, a mi estimado @eazcarraga y a todos los americanistas por sus 105 años. Más de un siglo de ser parte fundamental de la historia del fútbol mexicano. ¡Felicidades Emilio!”, comunicó el periodista, quien es uno de los principales críticos del club.

El Club América cumple 105 años desde que se fundó en 1916 (Foto: Twitter/ @ClubAmérica)

