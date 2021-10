Daniela Basso habló del regreso de Raúl Jiménez al Tri: “viene con mejores energías que antes”:

Jiménez no pudo marcar en el partido contra Canadá (Foto: José Méndez/EFE)

Cuando Raúl Jiménez sufrió ese aparatoso choque de cabezas que lo alejó de las canchas por casi nueve meses, la esperanza de que volviera a jugar en Selección Nacional parecía un deseo lejano. Hoy, para estos partidos de eliminatoria rumbo a Concacaf volvió, y su pareja, Daniela Basso, afirmó que llega con más energías que antes y explicó como fue el proceso de recuperación. La actriz, previo al duelo de México contra Honduras en el Estadio Azteca, habló con el periodista Armando Melgar.

“Estoy totalmente orgullosa (por su regreso a selección). Se sabe levantar y dar lo mejor, viene con mejores energías que antes; lo va a hacer increíble y la verdad estoy muy orgullosa de él”

El último juego en el que Raúl vio actividad con el Tri, antes de su lesión, fue en un enfrentamiento amistoso contra Japón en noviembre del año pasado. Ahora, para la jornada11 del octagonal de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo, disputó nuevamente minutos con la escuadra azteca, ahora contra el combinado canadiense y el hondureño. A pesar de que no pudo reencontrarse con el gol, se le vio físicamente bien.

A Jiménez se le vio entusiasmado en su regreso al conjunto tricolor (Foto: Instagram/@raulalonsojimenez9)

El ritmo de juego lo ha llevado a volver a su rol protagónico con su club. En la presente campaña con el Wolverhampton, Raúl acumula 19 oportunidades de gol creadas en la Premier League, y es cuarto lugar en este rubro solo por detrás de figuras como Bruno Fernandes (Manchester United), Matt Ritchie (Newcastle United) y Trent Alexander-Arnold (Liverpool); esto con siete juegos disputados.

Daniela Basso, también se le notó confiada respecto a lo que Jiménez podría hacer dentro del campo y cómo fue el proceso de su recuperación. “Es difícil todo lo que vivimos, pero en familia lo hicimos bien; simplemente era poyarlo, amarlo y hacerle saber que estábamos para él. Suceda lo que suceda lo vamos a apoyar siempre.”

“(Respecto a las jugadas donde se le ve impetuoso a Jiménez) Obviamente me da nervios, pero creo en él y creo en sus habilidades. Sobre todo él cree en sí mismo, entonces no puedo no creer en él; tiene que entrar con todo, no puede tener miedo y no puede tener dudas. Lo veo feliz, con toda la energía y con todas las ganas, lo veo al 100″, afirmó la pareja del futbolista.

El "Lobo" ha tenido un buen regreso a la Premier League, acumula dos asistencias y un gol (Foto: Tim Keeton/EFE)

El que hoy se vean con tan buen nivel es un reflejo de su buena respuesta y fortaleza, incluso su padre habló y mencionó que hasta los médicos ponían en duda la continuidad de su carrera: “Imagínate, para todos fue algo mucho muy difícil, muy triste. Pero son gajes del oficio y siempre confiamos en Dios, en la fortaleza de Raúl para que saliera adelante...No llegamos a pensar, que el futbol había terminado, los médicos sí llegaron a decirlo, pero tanto él y yo que platicábamos mucho, confiábamos. Una fractura de cráneo no es nada fácil, pero afortunadamente hoy ahí están los resultados”, sentenció, Raúl Jiménez Vega.

El Lobo de Tepeji buscará mantener el buen nivel tanto con el club inglés como con México. Qatar 2022 está cada vez más cerca y se piensa que Jiménez sea quien lidere la delantera, puesto que el jugar con dos “puntas” no es algo que esté en el sistema de juego de Gerardo Tata Martino.

Recién cumplió 10 años como futbolista profesional; ahora, una década después, es uno de los referentes más grandes en el balompié nacional. Si él está bien, las oportunidades de competencia aumentarán.

