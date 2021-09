Cuál es el nuevo producto que Julio César Chávez lanzaría a la industria farmacéutica

Julio César Chávez emprenderá en la industria farmacéutica (Foto: TUDN)

Julio César Chávez es toda una leyenda en el mundo del boxeo, sin embargo, tras su retiro del ring ha comenzado a emprender de otras maneras. La industria farmacéutica es de su interés pues tiene su propia marca de vitaminas y ahora planea lanzar una línea de pastillas de viagra.

“Acabamos de sacar una marca de vitaminas C, ahora para el coronavirus. Yo lo tomo mucho para agarrar defensas”, señaló JC Chávez, en entrevista con Jordi Rosado. Asimismo, aseguró que lanzará sus propias pastillas para incrementar el deseo sexual: “Pronto voy a sacar mi propio viagra, con mi nombre. Yo con mi señora sí lo ocupo, con las otras no (risas)”, bromeó.

Aunque aún no se sabe la fecha de lanzamiento del viagra, lo que si es una realidad es que las pastillas de vitamina C sí se pueden adquirir en tiendas como Sams o GNC. Las 30 tabletas rondan los 249 y 259 pesos.

Además, Julio César agradeció el hecho de estar sano y haber salido del mundo de las drogas y excesos: “También tenemos clínicas para adicciones; gracias a Dios me va bien, pero lo más importante es que estoy limpio, estoy sano”.

Cabe recordar, que anteriormente el ex pugilista afirmó que sus hijos se encontraban recuperándose sin dar más detalles, por lo que los rumores no se hicieron esperar y se afirmaba que se encontraban en una clínica de rehabilitación tras haber recaído en la drogas.

Julio César Chávez en entrevista con Yordi Rosado confesó que sacará su propio viagra (Foto: Youtube/Yordi Rosado)

Sin embargo, el César explotó contra la prensa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México y aclaró que no fue así, que solo se encontraban en un retiro espiritual: “No sean mentirosos, yo nunca dije que mis hijos estaban internados, se malinterpretó, ustedes ponen lo que quieren, mis hijos están en un retiro espiritual, nunca les dije que mis hijos estuvieran internados, pero ustedes se la agarran como se les da la chingada gana”, lanzó Chávez a los micrófonos.

“Mis hijos están en un retiro espiritual, Julio está recapacitando que hizo mal en su carrera, para ver si vuelve o no, para ver si vuelven a retomar su carrera, porque han cometido muchos errores en su vida, es por eso que yo dije, pero todos lo agarran que yo los tengo internados”.

Anteriormente se habló que Julio César Chávez enfrentó problemas con sus hijos en la pelea de exhibición que tuvo contra Macho Camacho Jr. el pasado 19 de junio. Aquel combate fue la despedida definitiva del cuadrilátero para El César del boxeo, por lo que diseñó una cartelera comandada por Julio César Jr. y Omar Chávez.

Sin embargo, los hijos de Chávez no lograron llevarse la victoria y protagonizaron un episodio más en las derrotas que acumulan en su trayectoria boxística. Cuando el ex campeón subió al ring y derrotó a Héctor Camacho, invitó a Saúl Canelo Álvarez al ring para celebrar el triunfo.

Julio César Chávez afirmó en una entrevista en YouTube que sus hijos no le hablaban por su amistad con Canelo (Foto: ESPN/Archivo)

Aquel acto representó una polémica en la familia Chávez, pues se habló que tanto Julio Jr. como Omar se molestaron con su padre y le dejaron de hablar. Incluso JC afirmó en una entrevista en YouTube que sus hijos no le hablaban por su amistad con Canelo.

Por otro lado, Chávez opinó respecto al altercado que hubo entre Canelo Álvarez y Caleb Plant durante la presentación de su próxima pelea en noviembre. La leyenda el pugilismo aseguró que en algún momento él también vivió lo mismo:

“Son calenturas, a mí también me pasó. A todos nos pasan en las previas de las peleas, sabes (…) es normal, así son las conferencias en el boxeo. Ya no me digan nada de Canelo”, expresó Julio César Chávez.

SEGUIR LEYENDO: