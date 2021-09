“Retroceso terrible para el futbol mexicano”: André Marin condenó a la Leagues Cup

André Marín aseguró que el nuevo formato de la Leagues Cup es un retroceso (Foto: captura de pantalla YouTube El Canal de Javier Alarcón)

La Liga MX, en conjunto con la MLS, anunció un nuevo formato para la Leagues Cup. En la nueva estructura jugarán todos los equipos de ambas ligas. El sistema con las nuevas reglas comenzará en 2023 y las ligas de los países se detendrán durante un mes para disputar el campeonato. El comentarista deportivo, André Marín, aseguró que la decisión será un retroceso para los clubes mexicanos.

El comunicador es conocido por sus declaraciones polémicas y esta vez no fue la excepción. A través de su columna periodística virtual, el presentador avisó a los aficionados del futbol mexicano que no deben de tomarles el pelo los directivos de la Liga MX. “Es un retroceso para el futbol mexicano, espero que no les tomen el pelo (a los aficionados). Los partidos serán de baja calidad”, aseguró Marín.

El responsable de la liga mexicana. Mikel Arriola, dijo que entre más cercanía tenga el futbol mexicano con la Concacaf, se estará mas cerca de la Conmebol, lo anterior con vísperas de un acercamiento a torneos internacionales al sur del continente.

Cabe recordar que los partidos serán disputados en otoño, junto a otras copas de diferentes regiones como la Copa del Caribe o la Copa Centroamericana, ambas recientemente creadas también. De ese modo, los tres campeonatos darán lugares a la Liga de Campeones de la Concacaf. El calendario de la copa norteamericana, la Leagues Cup, será removida a un mes donde los equipos se enfocarán plenamente en el torneo.

Mikel Arriola aseguró que la Leagues Cup beneficiará a los clubes mexicanos (Foto: Cuartoscuro)

Debido a eso, André salió en defensa de los jugadores “Los futbolistas tendrán menos días de vacaciones. Hoy en día el deportista está reventado con la cantidad de partidos que le hacen jugar”. Hay que añadir que las escuadras aztecas tienen que disputar la Liga MX, Copa MX, Concachampions y Leagues Cup.

Asimismo dejó en claro que las verdaderas intenciones de los encargados, presidentes, dueños y directores deportivos no son meramente futbolísticas, sino comerciales “Es un torneo que tiene fines comerciales y televisivos, no hay nada bueno en el aspecto deportivo”, sentenció el cronista. Las entradas a los partidos, entre clubes de la Liga MX y MLS en el país vecino, han sido un éxito.

El futbol mexicano dejó de participar en la Copa Libertadores desde 2016, los partidos entre equipos nacionales contra sudamericanos eran llamativos para la afición. Contrario a los deseos de algunos seguidores, no será en este año ni en el siguiente cuando México regrese al torneo sudamericano.

La Leagues Cup en 2023 tendrá a todos los equipos de la Liga MX y MSL (Foto: Denny Medley/ Reuters)

Consciente de eso, el narrador de Fox Sports dijo “Lo que ayer se presentó es un retroceso terrible. Lo más triste es que México se está despidiendo de la posibilidad de jugar la Copa Libertadores de América”, aseveró.

La Leagues Cup inició como un torneo en el que se llevaron a cabo partidos entre clubes de México y Estados Unidos. Comenzó como una forma de unir la Liga MX con la MLS. En su primera edición la Máquina del Cruz Azul se coronó como campeón. En su segunda edición, el torneo fue suspendido debido a la situación sanitaria por la pandemia del Covid-19.

Para la edición de 2021, en el camino se quedaron Pumas, Santos y Tigres. A la definición del torneo llegaron los Esmeraldas del León y Seattle Sounders. Los equipos chocarán y de ahí saldrá el campeón de la tercera edición de la justa deportiva.

