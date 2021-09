El Piojo Herrera admitió que “se pasó” con Gignac

Miguel Herrera reconoció que debe conseguir buenos resultados a pesar de las ausencias (Foto: Miguel Sierra-EFE)

Tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el delantero galo, André-Pierre Gignac sufrió una lesión que lo alejó de las canchas durante varios encuentros. Sin embargo, todo parece indicar que el futbolista no se ha podido recuperar por completo y ahora está en duda su participación en el próximo partido contra el Atlético de San Luis.

El propio estratega felino, Miguel Herrera, aceptó su error y dejó ver que Gignac estuvo en la cancha más tiempo del debido cuando enfrentaron a Pumas el sábado pasado. No obstante, las molestias se volvieron a hacer presentes y su retorno es incierto:

“Lo de Gignac es una molestia, con el primer estudio no sale nada, queremos rectificar con otro estudio, pero van a viajar con el equipo... lo único que falta es Gignac, se le hará otro estudio porque tiene una molestia, si no es un cansancio... me pasé con él, me pasé en los tiempos que tenía que estar en la cancha”, reconoció el Piojo en conferencia de prensa.

Asimismo, aseguró que tiene mucha presión encima, pues la afición espera ver resultados pronto y tendrá que esforzarse por logarlo a pesar de las ausencias:

Gignac viajará a San Luis pero su participación en el partido está en duda (Foto: Miguel Sierra/EFE/Archivo)

“Ellos van a seguir exigiendo que el equipo funcione, dar los resultados que la gente exige... me trajeron por estilo que manejo de juego. Me incrementa la presión porque este equipo venía haciendo muy bien las cosas y las cosas no han salido. Ellos tienen un gran plantel, gran técnico, están haciendo bien las cosas”.





