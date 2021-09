Cómo fue el paso de Miguel Layún por el Atalanta de Italia

El mexicano tuvo un breve paso por el fútbol italiano (Futbol: Juan Carlos Cárdenas/EFE)

Miguel Layún se ha convertido en un ejemplo claro de superación dentro del fútbol mexicano. El nacido en Veracruz tuvo que remar contra corriente por algunos años debido a la desaprobación de la afición americanista; sin embargo, con el paso del tiempo Layún logró consagrarse en el equipo de Coapa y eso le permitió viajar al Viejo Continente con el Watford.

No obstante, su aventura por el país inglés no fue la primera ocasión en la que el lateral mexicano se enrolaba a jugar en Europa, pues entre el 2009 y 2010 militó con el Atalanta de Italia.

Han pasado 12 años desde que el actual zaguero de las Águilas debutó con el equipo italiano y no lo dejó pasar desapercibido con un emotivo mensaje y una fotografía de aquél proceso en el que estuvo.

“Hace 12 cumplí el sueño de jugar en Europa. Una aventura corta con el Atalanta pero que marcó un capítulo inolvidable en mi vida. Gracias a todos los que me han animado a perseguir mis sueños. Ojalá algún día sea capaz de inspirar aunque sea a una persona para hacerlo”

Este fue el mensaje que Layún colgó en sus redes (Foto: Captura de pantalla de Twitter)

Durante su instancia en el Calcio, Miguel únicamente pudo disputar dos encuentros durante toda la temporada 2009-2010 con la primera plantilla del equipo italiano; sin embargo, pudo ver minutos en un partido amistoso, el veracruzano jugó 90 minutos con Los Oróbicos.

El encuentro se disputó el 06 de agosto del 2009, casi en la llegada del mexicano a las filas del Atalanta. El encuentro se desarrolló en suelo italiano y terminó con cero goles frente al conjunto árabe Al Hilal.

En dicho compromiso, Layún tuvo una actuación regular al igual que sus compañeros que no se pudieron imponer al equipo árabe, que en ese momento era el subcampeón en su liga local.

Tiempo más tarde, Miguel Layún dio declaraciones acerca de lo que significó tener que mantenerse al margen del equipo debido a que no sería tomado en cuenta, junto con otros futbolistas, por su poca experiencia, pues el equipo dirigido por Antonio Conte en ese momento batallaba por no descender de la Serie A.

A 12 años de su paso por Italia, Miguel Layún pasa por su segunda etapa con el América (Foto: Instagram/@miguel_layun)

“Estando en el Atalanta peleábamos el descenso con Antonio Conte como mister y yo con 21 años se me ocurre pararme y hablar con él… le pregunto abiertamente ‘¿mister cómo está nuestra situación?’, porque él nos había dado una charla en donde nos dijo: ‘necesitamos sacar los resultados, necesitamos salirnos de la zona de descenso y hoy no tengo otra cosa en mi cabeza más que eso, le ofrezco una disculpa a los jóvenes, no voy a contar con ustedes. Voy a jugar con los jugadores de experiencia’”, relató Miguel Layún para la cadena de Fox Sports.

“Entonces yo me acerco y le digo que la interpretación que tengo es que ya no vamos a poder participar, que ya no se nos va a tomar en cuenta y quiero saberlo, porque yo estar por estar en un lugar no lo concibo. Y él me dijo: ‘es un hecho Miguel, voy a considerar más a los jugadores experimentados porque estamos en una situación complicada y no puedo jugármela con jugadores que no tienen experiencia’”, destacó el mexicano para la cadena deportiva.

Esta situación marcó al futbolista que terminó por fichar con las Águilas del América y en donde tuvo un paso importante para su carrera.

Aún con su poca actividad en el país de la bota, Layún se convirtió en el primer futbolista mexicano en tener participación en la Serie A.

