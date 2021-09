De la nueva película de Paolo Sorrentino al estreno de la serie “Sueño bendito”: todas las apariciones de Maradona en la pantalla

El director de cine Paolo Sorrentino en la ceremonia de los premios Awards

Cuando en 2014 el director italiano Paolo Sorrentino fue convocado al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles para recibir el Oscar a la mejor película extranjera por “La gran belleza”. Agradeció a sus “inspiradores”, Federico Fellini, Talking Heads, Martin Scorsese y Diego Armando Maradona.

Poco tiempo atrás, había contado en una entrevista con el diario “Corriere della Sera”, que si estaba vivo era gracias a Maradona. De adolescente, fanático del Nápoli, iba siempre a verlo jugar en el estadio San Paolo en los años de gloria (dos Scudettos, una Copa Italia y una Copa UEFA ), pero sus padres no le permitían viajar a los partidos de su equipo en condición de visitante.

En septiembre de 1986, contó Sorrentino, sus padres le dijeron que tenían que ir a pasar unos días a la casa de veraneo de Roccaraso (una ciudad turística ubicada en la montaña). El Nápoli visitaba al Émpoli y rogó que lo dejaran ir a ver ese partido y por una vez, lo autorizaron, por lo que sus padres se fueron y él se quedó solo en su casa.

El final de la historia, sin embargo, no fue feliz. “Al otro día, temprano –relató Sorrentino, de 51 años- sonó el portero eléctrico. Creí que era mi amigo con el que íbamos a viajar a Émpoli pero no. Era el portero del edificio. Tenía que decirme algo. Bajé, y con los ojos llorosos me dijo que mis padres habían muerto la noche anterior en la casa de veraneo mientras dormían, por un escape de gas. Yo salvé mi vida gracias a Maradona”.

Émpoli y Nápoli empataron 0-0 en aquella oportunidad, pero Sorrentino tampoco pudo estar en ese partido, aunque su equipo obtuvo en esa temporada 1986/87 su primer Scudetto.

“Maradona es mi infancia. Él es el mundo antes de cualquier cosa”, dijo Sorrentino en otra entrevista con el diario “El Mundo” de Madrid. Tanto es así que cuando se enteró de sU muerte el pasado 25 de noviembre, publicó un conmovedor texto en su cuenta de Instagram @paolosorrentino_real junto con la foto de un Maradona joven, que muestra el tatuaje del Che Guevara en su brazo, mientras baila en una fiesta: “Gracias, Dios del fútbol, de la libertad, del espectáculo y de mi juventud”.

Sorrentino ya había incluido una referencia a Maradona en su película “Juventud”, de 2015, aunque no se lo menciona por su nombre, pero sin dudas se trata de él, interpretado por el actor argentino Roly Serrano, que logra un notable parecido en el film.

“Juventud” transcurre en un spa de los Alpes suizos y entre los huéspedes aparece alguien muy parecido a Maradona, entre tanta gente que rodea al protagonista, un director de orquesta retirado (Michael Kane), de vacaciones con su hija (Rachel Weisz) y su mejor amigo (Harvey Keitel).

Anuncio oficial del estreno de Sueño Bendito, la serie de Diego Maradona

“Nunca vi a Maradona en persona –se lamentó Sorrentino en una entrevista con la desaparecida animadora Raffaella Carrá-. Sólo me crucé con él una vez en Madrid, en un partido del Nápoli, pero dudo de que me haya reconocido, Hablé con él unos segundos cuando me llamó para felicitarme cuando gané el Oscar y mi avión ya despegaba del aeropuerto de Los Ángeles, mientras la azafata me pedía que apagara el teléfono y yo le decía que no podía porque estaba hablando con el más grande. Fue un momento de gran felicidad”. La comunicación no terminó allí “porque él después me grabó un video con esas felicitaciones por la estatuilla”.

Toda esta historia que vivió de adolescente, que incluyó la muerte de sus padres y su propia supervivencia, Sorrentino la acaba de volcar en un nuevo film presentado en la 78ava Mostra del Cine de Venecia, la más antigua del mundo, y con el título “É stata la Mano di Dio” (Ha sido la Mano de Dios), que se estrenará en Netflix el 15 de diciembre próximo y está centrada en las memorias de juventud del director y su vínculo emocional con el astro argentino.

Si bien Maradona es sólo una fuente de inspiración para la película, Sorrentino se sorprendió por la mala reacción del futbolista a su proyecto cuando su abogado Matías Morla llevó a Netflix a la justicia por derechos de imagen, ya que consideró que nunca habían sido cedidos ni autorizados. De todos modos, el director italiano es optimista acerca de que la sangre no llegará al río.

“Ha sido la Mano de Dios” es la historia de un joven, Fabietto Schisa, en la Nápoles de los años ochenta, con momentos muy alegres debido a la performance del equipo local gracias al talento inigualable de Maradona, pero con una tragedia personal que no estaba en los cálculos.

Esta película marca el regreso a Nápoles del director de afamadas series como “The Young Pope” (2020) luego de veinte años de su primer film, “L’Uomo in piu” (2001) que le trajo su primer premio internacional y fue en tierras de Maradona, en el festival BAFICI de Buenos Aires.

Como en aquella película, y como en la que ganó el Oscar, “La Grande belleza”, otra vez el rol protagónico es para su actor fetiche, Toni Servillo.

“Es paradójico que esa frase, bellísima, La Mano de Dios, la dijera un futbolista –afirmó Sorrentino- porque es una gran metáfora, un emblema que tiene que ver con la suerte o la divinidad si uno cree en ella. Yo creo en el poder semidivino de Maradona”.

Además de estas dos películas de Sorrentino, hay otras veinte en las que actúa o es referencia Maradona:

Maradona en la primer película que apareció "Que linda es mi familia"

“Qué linda que es mi familia” (1980), dirigida por Palito Ortega. Fue la primera película en la que apareció Maradona, cuando contaba con veinte años. Se trata de una comedia musical en la que se lo ve entrenándose con el plantel de Argentinos Juniors y en un momento se lo ve dialogando con Luis Sandrini.

“Te rompo el rating” (1981), de Hugo Sofovich, con Jorge Porcel, Javier Portales, Moria Casán, Héctor Alterio, y en la que Maradona hace de sí mismo. Iba a llamarse originalmente “TV o no TV”.

"Héroes" es un documental oficial de la FIFA sobre el Mundial de México 1986

“Héroes” (1986), con dirección y guión de Tony Maylam, presentada por Michael Caine y con música de Rick Wakeman (leyenda de la banda de rock progresivo “Yes”). Es un documental oficial de la FIFA sobre el Mundial de México 1986 que incluye la canción “Me das cada día más” de Paz Martínez, en la voz de Valeria Lynch. Se muestra cómo Maradona llegó a la cima del fútbol mundial y se estrenó el 25 de diciembre de 1986 en el cine Gran Rex con invitados especiales del mundo del fútbol. Aparecen profundos y hermosos planos con una excelente utilización de la cámara lenta para mostrar los partidos más importantes del torneo y festejos íntimos en el vestuario argentino.

“El día que Maradona conoció a Gardel” (Una fábula de héroes) (1996), de Rodolfo Paglieri. Un relato que busca “liberar el alma” de Carlos Gardel, lo que lleva a los protagonistas a buscar una figura mítica que lo ayude a llegar al cielo, y no es otro que Maradona. Está en VHS (difícil de encontrar) y actúa Maradona (hay fragmentos en Youtube). Entre los protagonistas aparecen Isidoro Chiodi, Alejandro Dolina, Esther Goris, Diego Armando Maradona, Juan Carlos Puppo, Jean-Pierre Reguerraz, Ángel Rico, Marcos Woinsky. Música de Rodolfo Mederos.

"Tifosi" es una comedia futbolera italiana dividida en cuatro historias

“Tifosi” (1999) producida por Luigi y Aurelio de Laurentis y dirigida por Neri Parenti. Es una comedia futbolera italiana dividida en cuatro historias. Maradona hizo un par de papeles allí. En uno, los protagonistas lo adulan y le cantan loas mientras él hace jueguito con la pelota.

“Amando a Maradona” (2005), de Javier Vázquez. Se trata de una película que ensalza la figura de Maradona, con decenas de entrevistas a fanáticos suyos, la mayoría con tatuajes de él en sus cuerpos. La sinopsis se pregunta qué tienen en común un chico jugando en una calle de Villa Fiorito y el dueño de una cantina de Nápoles, o qué tienen en común 500 personas festejando la Navidad un 30 de octubre. En este film, el mismo Maradona reflexiona sobre su vida y se muestra cómo hinchas de todo el mundo se relacionan entre sí por amar a Maradona y cuentan anécdotas sobre su idolatría. Se muestran los días de Maradona en Cuba.

“Maradona, un gamin en or” (Maradona, el niño de oro”) (2006), de Jean Cristophe Rosé. Francesa, relata la vida completa de Maradona. Este documental cuenta la vida de Maradona desde que salió de la pobreza gracias a su pasión por el deporte, con una vida compuesta de gloria y vertiginosas caídas en la droga o su relación con la política.

"El camino de San Diego" es la historia de un joven de Misiones, fanático del futbolista, tiene una revelación, al encontrar un tronco con su imagen y lo toma como una señal y comienza una peregrinación con el tronco a cuestas como un Vía Crucis

“El Camino de San Diego” (2006), de Carlos Sorín. Un joven de Misiones, fanático del futbolista, tiene una revelación, al encontrar un tronco con su imagen y lo toma como una señal y comienza una peregrinación con el tronco a cuestas como un Vía Crucis, tratando de llegar a la clínica en la que está internado Maradona, en grave estado, en 2004, para seguir de cerca a su ídolo. Es una road movie del consagrado director de “Historias Mínimas” y “El Perro”.

"In the hand of god" es la historia de cinco jóvenes británicos, apasionados por el fútbol, intentan recaudar fondos para viajar a la Argentina y conocer a Diego Maradona

“In the hand of the Gods” (2007) de Benjamin y Gabe Turner. Cinco jóvenes británicos, apasionados por el fútbol, intentan recaudar fondos para viajar a la Argentina y conocer a Diego Maradona. Es un documental inglés.

“Maradona, la mano de Dios” (2007), de Marco Risi. Drama biográfico que trata sobre su ascenso a la fama pero también su caída, los escándalos y la droga. Íntegramente ficcionada, pero basada en su vida. El actor Marco Leonardi (“Cinema Paradiso”) hace el papel de Maradona. Completan el elenco Julieta Díaz (Claudia Villafañe), Juan Leyrado (Guillermo Cóppola), Roly Serrano, Luis Machín, Emiliano Kaczka, Fabián Arenillas, Norma Argentina. y Abel Ayala (Diego joven).

"Maradona por Kusturica" es un documental que reúne varias charlas íntimas con el astro del fútbol

“Maradona por Kusturica” (2008), del bosnio Emir Kusturica. El director de “Underground” presenta un documental que reúne varias charlas íntimas con el astro del fútbol, su faceta política, y todo, con un estilo desenfadado.

“El otro Maradona” (2013), de Ezequiel Luka y Gabriel Amiel. La película trata sobre la historia de “Goyo” Carrizo, el malogrado compadre futbolístico de Maradona en Argentinos Juniors y nació también en Villa Fiorito nueve días antes que él. Se muestra cómo compartían la pasión por el fútbol desde el potrero, aunque finalmente tuvieron caminos muy diferentes.

en la pelicula "Juventud" se lo muestra obeso, descansando en un spa de los Alpes suizos, y tocando la pelota como sabía en los momentos en los que podía

“Juventud”(2015), de Paolo Sorrentino. Se lo muestra obeso, descansando en un spa de los Alpes suizos, y tocando la pelota como sabía en los momentos en los que podía. Roly Serrano hace el papel de Maradona.

"Maradonapolis" esta película narra el efecto generado por Maradona en Nápoles a través de su gente

“Maradonapoli” (2017), de Alessio Maria Federici. Esta película narra el efecto generado por Maradona en Nápoles a través de su gente, que cuenta anécdota y recuerdos, generando emoción en el espectador.

"Maradona confidencial" es un documental de 46 minutos que recorre los momentos más complicados de la carrera de Maradona

“Maradona confidencial” (2018) de Jovica Nonkovic. Producida por la National Geographic, se trata de un documental de 46 minutos que recorre los momentos más complicados de la carrera de Maradona, las pasiones que tuvo que atravesar, los excesos, con testimonios de gente próxima a su vida.

"Diego Maradona en Sinaloa" trata de las últimas imágenes públicas de un Maradona recién operado de la rodilla que viaja a México para salvar del descenso a Los Dorados de Culiacán

“Diego Maradona en Sinaloa” (2019), de Angus MacQueen. Se trata de una producción de Pacha Film (Perú) para Netflix con una duración de siete capítulos de 35 minutos. Acaso las últimas imágenes públicas de un Maradona recién operado de la rodilla que viaja a México para salvar del descenso a Los Dorados de Culiacán y de un cuerpo que le hace pagar los excesos del pasado y la idolatría que generó en Sinaloa porque lleva al equipo a la final por el ascenso, aunque no se concretará.

·Diego Maradona" esta película trata de mostrar a Maradona como un personaje, un genial deportista pero con lados oscuros

“Diego Maradona”(2019), de Asif Kapadia. Se trata de un documental del director ganador de un Oscar por “Amy”, acerca de la cantante Amy Winehouse. En todo momento se trata de mostrar a Maradona como un personaje, un genial deportista pero con lados oscuros, una leyenda que fue degenerando social y profesionalmente, con más de 500 horas de material inédito. Se nutre de muchos testimonios, como Claudia Villafañe, o el presidente histórico del Nápoli, Corrado Ferlaino, hasta figuras del fútbol mundial como Pelé, Ciro Ferrara, Jorge Burruchaga, y el propio Diego Armando Maradona.

"Antes del 10, el pelusa de Fiorito" este documental trata de una película sobre la infancia de Maradona y sus primeros años en el fútbol en los potreros de Villa Fiorito.

“Antes del 10, el pelusa de Fiorito” (2020), de Claudio Robin. Con guión del mismo director, se trata de una película sobre la infancia de Maradona y sus primeros años en el fútbol en los potreros de Villa Fiorito. Es un documental.

"El bueno, el malo y el Diego" es un documental dentro del ciclo “Grandes momentos del fútbol” con testimonios de Bilardo, Coppola, Juan Simón y Osvaldo Ardiles.

“El bueno, el malo y el Diego” (2020), de History Channel. Documental dentro del ciclo “Grandes momentos del fútbol” con testimonios de Bilardo, Coppola, Juan Simón y Osvaldo Ardiles.

Sueño Bendito (2021). Producida por Amazon TV y dirigida por Alejandro Aimetta, con protagonistas como Juan Palomino, Nazareno Casero, Nicolás Goldschmidt, Julieta Cardinali, Laura Esquivel, Mercedes Morán, Peter Lanzani, y Leonardo Sbaraglia. Se terminaron de filmar los primeros diez capítulos de la vida de Maradona y estará disponible este año en Amazon Prime Video, que compró los derechos como única serie oficial. Ya se confirmó que habrá una segunda temporada.

