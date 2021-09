Tigres vs Pumas: cuándo y dónde ver el duelo entre felinos de la jornada 10 en Liga MX

Florian Thauvin, refuerzo de Tigres para el Torneo Apertura 2021. (Foto: Miguel Sierra/EFE)

El partido entre Tigres y Pumas, que fungirá como el segundo de tres compromisos de la actividad sabatina correspondiente a la Jornada 10 en el Torneo Apertura Grita México 2021, se efectuará este sábado 25 de septiembre de 2021. El cotejo entre felinos tendrá lugar en el Estadio Universitario de la UANL, en punto de las 19:00 horas (horario del centro de la República Mexicana), y estará disponible a través de las pantallas de Televisa Univisión Deportes Network (TUDN). El cuadro de San Nicolás de los Garza pretende conseguir su segunda victoria como local; mientras que el de El Pedregal, su primera como visitante.

Tigres, octavo lugar del certamen

Los dirigidos por Miguel Herrera se mantienen en el límite de la zona de calificación a la Liguilla. Con 13 puntos en su andar, tras nueve duelos disputados, buscarán dejar atrás el revés sufrido ante Rayados de Monterrey en el Clásico Regio para continuar en la pelea hacia el campeonato de la Liga MX. Previo al encuentro entre los Rojinegros del Atlas y el Club León, que arrancará con las acciones de este sábado, preservan tres victorias, cuatro empates y dos derrotas.

El sinodal de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) inició el certamen con un triunfo en la cancha del Estadio Caliente; vencieron por 1-2 a los Xoloitzcuintles de Tijuana para inaugurar la era Piojo con el pie derecho. No obstante, en la siguiente jornada no pudo repetir el momento de alegría, dado que no salió vivo del infierno: los Diablos Rojos del Toluca lo derrotó por 3-1 en el Nemesio Diez.

Los felinos suman una victoria y tres empates en El Volcán durante el Torneo Apertura Grita México 2021. (Foto: Tigres Oficial/Facebook)

En su debut en casa, firmó la igualdad a uno con Santos Laguna. El resultado se repitió en su presentación en el Estadio Cuauhtémoc contra La Franja del Puebla. Una vez de regreso en el Universitario, superó a Querétaro por 3-0. Coincidió que en El Kraken, frente a los Cañoneros de Mazatlán, volvió a forjar el mismo marcador con el que hizo caer a los Gallos Blancos.

En sus últimos tres juegos, volvió a pactar la paridad en dos ocasiones y sucumbió ante su odiado rival de la Sultana del Norte. En El Volcán, estableció el 1-1 con La Academia y el 2-2 con La Fiera. En el Gigante de Acero, La Pandilla de Javier Aguirre se quedó con el Clásico Regiomontano 126 después de afianzar un 2-0 por conducto de Alfonso González y Matías Kranevitter.

Pumas, antepenúltimo de la clasificación

La oncena de Andrés Lillini ha volado cuesta abajo en el Torneo Apertura Grita México 2021; acumula solo siete de 27 unidades posibles, producto de un triunfo, cuatro empates y cuatro descalabros. En su primer partido, igualó sin tantos contra Atlas en Ciudad Universitaria. Al visitar el Estadio BBVA, no logró sobreponerse al conjunto albiazul y regresó a la capital de México con un desfavorable 2-0 en la maleta.

Alan Mozo, lateral universitario, ha sido titular con Pumas en 8 de sus 9 compromisos de la campaña. Salió expulsado contra Toluca y se perdió el duelo ante Chivas. (Foto: @PumasMX/Twitter)

En el Olímpico Universitario, cayó por 1-3 frente a Atlético San Luis y dejó intacto el marcador con el club queretano. A pesar de perder por 3-0 ante los Rayos del Necaxa en el Victoria, salió airosa en su paso por la grama de Los Camoteros. El ecuatoriano Washington Corozo y el argentino Juan Ignacio Dinneno instauraron el 0-2 con el que consiguió su primer y único triunfo de la temporada.

Poco se mantendría la ilusión, ya que los escarlatas la enviaron de vuelta al averno mediante un 2-1. Los últimos empates consecutivos, a cero cuando recibieron a las Chivas de Guadalajara en el México 68 y a dos dianas cuando visitaron territorio sinaloense, figuran como parte de su vigente racha en la competencia. Pumas anhela volver a sumar de a tres para abandonar el fondo de la tabla general.

SEGUIR LEYENDO: