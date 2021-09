“Sé que la regué”: Carlos Salcedo reconoció que la discusión con Jorge Theiler lo alejó del Tricolor

Carlos Salcedo no fue convocado al Tri para las eliminatorias mundialistas (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

El zaguero felino Carlos Salcedo ha estado en el ojo del huracán debido a las polémicas que ha protagonizado en el conjunto tricolor. Y es que los fuertes encuentros que ha tenido con la directiva le han costado muy caro pues ahora fue excluido de la última convocatoria del Tri en las eliminatorias de Qatar 2022.

“Yo la cag*é y he aprendido a no hacer eso y a controlarme. Aprendí de ese roce que tuve en la Selección. Hablé con Jorge (Thieler), hablamos muy tranquilos y me dijo ‘para mí quedó ahí’. Ya las represalias que yo tenga las tomo y no tomo nada contra mí porque yo sé que la regué. Yo sabía que no me iban a hablar y lo acepto. Yo soy una persona con criterio y sé que me equivoqué”, dijo en entrevista para Multimedios Deportes.

Asimismo, no descartó que en algún momento lo vuelvan a llamar a la Selección pero sostendrá pláticas con el cuerpo técnico para buscar esa oportunidad:

“Sí (se ve en Qatar 2022) porque sé que mientras esté dentro del papelito, aunque ahorita no me están llamando, todo puede pasar. No sé si pueda estar o no para la siguiente Fecha FIFA, platicaré con el cuerpo técnico”, señaló.

Por otro lado, dejó claro que de no ir a la próxima copa del mundo, sería un gran aprendizaje en su vida y respetará la decisión del cuerpo técnico:

Carlos Salcedo tuvo que ser sustituido por Miguel Herrera en el Clásico Regio, Monterrey vs Tigres (Foto: Twitter@FoxSportsMX)

“Es una lección de vida y no se acaba mi vida si no voy al Mundial. Es una lección de vida, tengo que aprender de esta situación; falta un año para eso. La decisión es del técnico y yo no me voy a meter. Sí me gustaría; sí me visualizo en Qatar”.

Cabe recordar que Salcedo estuvo a punto de ser expulsado al minuto 54 en el Clásico Regio, por una falta sobre Rogelio Funes Mori que pudo ser considerada como amonestación, pero el árbitro Fernando Hernández decidió no calificarla de esa manera y evitar que el defensa central fuera expulsado por doble amarilla.

Ante esa situación, Miguel Herrera decidió sacar al defensa para evitar la expulsión. El cambio se hizo al minuto 58 y eso detonó el coraje de Carlos Salcedo.

El defensa, primero, no quiso darle la mano Juan José Sánchez, jugador designado para ingresar por él al Clásico Regio. Luego, en el camino a la banca, le reclamó a Miguel Herrera.

“No fue nada en contra de él, mi enojo en ese momento fue que en una jugada que no era de amarilla y que no era ni siquiera foul. Me condicionaron”, platicó.

Carlos Salcedo tuvo una diferencia con el asistente técnico de Gerardo Martino ( FELIPE TRUEBA-EFE)

Por otro lado, la polémica que detonó en su ausencia de la Selección tuvo lugar en la final de la Copa Oro 2021 entre México y Estados Unidos. El timonel del representativo sacó del terreno de juego a Héctor Moreno, por lesión, para ingresar al defensa de Tigres.

Carlos Salcedo fue llamado para ingresar, pero no estaba listo. En un video se apreció que, mientras se alistaba, tuvo una discusión con Jorge Theiler, auxiliar de Gerardo “Tata” Martino. Después, cuando se dio a conocer la lista para la Fecha FIFA, el jugador quedó fuera.

Bajo el mando de Gerardo Martino, Salcedo es uno de los jugadores con más convocatorias al Tricolor al lado de Jesús Gallardo de Rayados. No obstante, ante los problemas que ha tenido ahora fue excluido para las eliminatorias mundialistas.

SEGUIR LEYENDO: