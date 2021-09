Javier Castrilli asumió como presidente de la Comisión de Árbitros del fútbol chileno : “No vendré a calentar una silla”

El Sheriff da un nuevo paso en su carrera dirigencial (Foto: Grosby)

El ex árbitro Javier Castrilli, reconocido por su carácter fuerte y polémicas decisiones dentro del campo de juego, fue anunciado este miércoles como el nuevo presidente de la Comisión de Árbitros de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional de Chile (ANFP). El argentino desembarca en el país vecino para reemplazar Jorge Osorio, quien se encontraba en el puesto desde agosto de 2020 y fue desplazado por su controversial gestión.

“Mi función es transformarme en un gerente, por lo que seré yo la cara visible. Las autoridades de la ANFP y de la Federación no me dieron una responsabilidad simbólica. No vendré a calentar una silla”, declaró Castrilli en una videoconferencia en la que fue presentado en su nuevo cargo. En el pasado, tuvo un lugar en la Comisión de Investigaciones de Seguridad en el Deporte de Argentina durante el 2001 y Director Provincial de Deportes Federados de la Provincia en 2016.

Castrilli es conocido como el ‘Sheriff’ o ‘Juez de Hierro’, apodo que se ganó durante sus 20 años de actividad como árbitro, debido a la rígida forma en la que hacía respetar las reglas del fútbol y las polémicas decisiones que provocaron molestia entre jugadores y entrenadores. Su pico máximo de popularidad lo alcanzó en 1991, cuando comenzó a arbitrar en la primera división del fútbol argentino.

Castrilli junto a Joseph Blatter durante la Intercontinental disputada en Japón

Una de sus más recordadas actuaciones ocurrió en 1992, cuando expulsó al mismo tiempo a tres jugadores del River Plate y luego a su entrenador Daniel Pasarella en un partido ante Newell’s Old Boys. Otro registro de sus peculiares modos de conducción fue en el año 1996, cuando le mostró la tarjeta roja a Diego Armando Maradona en un recordado partido entre Boca Juniors y Velez Sarsfield.

Tras dejar la actividad, el ex juez de 64 años ha participado en política en su país y también ha sido un duro crítico del VAR. “El apego a las normas es el apego al respeto. Desde el fútbol se educa y los árbitros son docentes. Queremos que el fútbol tenga credibilidad. Los árbitros deben sentir el peso de la responsabilidad al ser instrumentos de la justicia, hay que recuperar la mística”, agregó manteniendo sus rígidas posturas que tanto lo caracterizan.

Uno de los presidentes que salió a marcarle la cancha al nuevo presidente fue Lorenzo Antillo, mandamás de Audax Italiano. “Todo depende de cómo las personas se vayan acomodando a los cargos y sus deberes. Ahora está al servicio del fútbol chileno y tiene que comandar un sector importante. Tiene que dejar de lado el personaje y situarse como el presidente de la Comisión Arbitral. Su trayectoria habla de una persona llana a conversar, que es transparente, que dice las cosas y que ha abogado por la transparencia. Eso es clave. Que lo que ha dicho a título personal lo aplique”, opinó al respecto.

