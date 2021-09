“Marcelo Leaño no es un entrenador para Chivas”: así tundió Faitelson a Chivas por el despido de Vucetich

Video: Cortesía ESPN

Chivas no encuentra la calma. La destitución de Víctor Manuel Vucetich resultó entendible en vista del funcionamiento que el club rojiblanco había mostrado dentro del campo de juego. Sin embargo, la cercanía del Clásico contra el América hace que la decisión roce el carácter de temeraria. Así lo deja saber David Faitelson, que fue implacable en su evaluación del Rebaño.

El comentarista recordó que Chivas bien podría haber tenido una alternativa para suplir al Rey Midas. “Esperaron a Vucetich hasta donde ellos creyeron que era suficiente esperarlo. Ya la última gota había demarrado el vaso. Pero tienes que tener una opción B. Un equipo que se jacte de ser grande tiene que tener lista una solución del mismo nivel que el de Vucetich. Yo entiendo que es una tarea complicada, pero bueno, tienes que buscarle”, analizó Faitelson para ESPN.

Además, hizo énfasis en la nula respuesta que tuvo la directiva rojiblanca en las horas inmediatas al despido de Vucetich. “No puedes salir ahora con la decisión de colocar a un entrenador joven, inexperto, muy educado, muy inteligente, muy capaz, estoy seguro... pero no puedes salir con esa decisión de cara a un partido como el clásico del próximo sábado. Me parece una decisión poco recomendable para lo que es la historia y el abolengo de Chivas. Tenían tiempo: el deterioro de Vucetich y Chivas se fue dando paulatinamente”.

“No tengo nada contra Leaño, pero me parece que en este momento no es un entrenador para dirigir a Chivas. Leaño no puede sustituir a un hombre del tamaño de Vucetich. Así de simple y sencillo”, concluyó Faitelson.