Toluca vs América: dónde y cuándo ver el duelo entre punteros de la Liga MX

América visitará al Toluca en lo que aparenta ser uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada nueve. Número uno y número dos de la tabla general medirán sus fuerzas este 18 de septiembre en El Infierno. En este duelo pende de un hilo el invicto de las Águilas, ya que un enfrentamiento con un rival de ese calibre siempre supone un riesgo.

Por otra parte, Toluca buscará colocarse como un candidato serio al titulo, al vencer al, hasta ahora, mandamás de la liga. En casa, los dirigidos por Hernán Cristante tienen un récord de dos juegos ganados y un empatado, es decir que no conocen la derrota en el Nemesio Diez en lo que va del Grita México A2021.

Por su parte, en juegos de visitante América registra dos victorias (contra Atlas y Juárez) y dos empates (Querétaro y León), además de que llega de obtener su pase a la final de la Concachampions, algo que inyecta confianza en el grupo.

Lugar: Estadio Nemesio Diez, Toluca, EDOMEX

Fecha: sábado 18 de septiembre de 2021

Hora: 19:00 horas centro de México

Televisión: El encuentro será transmitido por medio de Canal 5 y TUDN en el servicio de televisión de paga

Página web: El sitio oficial de TUDN también contará con la transmisión de las acciones

La segunda mitad del campeonato está tomando curso, pero gracias a los resultados que América ha cosechado en las ocho jornadas anteriores, en este enfrentamiento podrían asegurar su boleto a la liguilla. En caso de empatar, las Águilas llegarían a 21 unidades, mismas que matemáticamente bastan para obtener un lugar en el repechaje; si bien el conjunto capitalino buscará colarse a la liguilla dentro de los primeros cuatro, esto es una posibilidad.

Toluca no ocupa todos los reflectores que merece; durante la presente temporada los Choriceros solo han caído en una ocasión, fue en la jornada cinco cuando visitaron el Estadio Azteca y Cruz Azul les propinó un contundente 4 a 0. No obstante, mantienen una racha invicta de cuatro enfrentamientos sin conocer la derrota.

“No tomo al América como parámetro, nos tomamos nosotros como parámetro... El parámetro de Toluca es que está hoy en segundo lugar, que es uno de los equipos que mayores goles tiene, que más ataca, que más variables presenta... podemos competir al tú por tú con el número uno y que podemos hacerle un gran partido con la idea de buscar esos tres puntos, entonces lo que pase mañana no significa un parámetro”, afirmó Hernán Cristante, estratega de Toluca, previo al juego en el Nemesio Diez.

“Nosotros somos América y todo mundo sabe que cuando juegan contra América es el partido más importante de la temporada. No sé si somos parámetro o no, pero somos América y vamos a Toluca con la intención de ganar el partido y seguir líderes... Somos América y es obligatorio ganar cada partido. Es importante porque es el rival que tenemos mañana y eso lo hace importante. Vamos a ir a Toluca a sacar los tres puntos y no pensamos más allá”, expresó Álvaro Fidalgo en conferencia de prensa.