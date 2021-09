Por qué Tuca Ferretti podría regresar a la dirección técnica de los Pumas

Tuca Ferretti podría regresar a Pumas (Foto: Especial)

Sin duda alguna, la mala racha por la que atraviesa el conjunto universitario de los Pumas ha puesto en duda la permanencia de Andrés Lillini en el banquillo. Tras la llegada de Miguel Mejía Barón a la presidencia deportiva del Club, es probable que los cambios se avecinen.

Aunque Mejía Barón dejó claro desde su llegada que respaldaría a Lillini, esto podría cambiar si los resultados se mantienen como hasta ahora. Luego de ser eliminados de la Leagues Cup a manos del León, el técnico argentino dejó ver que su permanencia no es del todo segura: “Asumo la responsabilidad”, fue lo que dijo en conferencia de prensa tras la derrota ante los esmeraldas.

Por ello, Tuca Ferretti podría ser el elegido entre las opciones de los auriazules. Mejía Barón y el Tuca fueron parte del cuerpo técnico en los Tigres UANL. Como dupla cosecharon varios campeonatos con los de Nuevo León; cuatro títulos de Liga MX, tres Campeón de Campeones, una Copa MX y una Liga de Campeones de la Concacaf.

De acuerdo con Mediotiempo, Ricardo Ferretti estaría complacido de regresar a la entidad Universitaria, pues tiene una gran amistad y conoce bien lo que es trabajar con Miguel Mejía Barón, uno de sus grandes amigos en el futbol.

Miguel Mejía Barón se incorporó a Pumas y mantiene una buena relación con Ferretti por lo que su regreso sería posible (Foto: Twitter-AlbertoRomeroMP)

Tuca se ha consolidado como uno de los entrenadores más importantes del balompié mexicano y posee una trayectoria de 30 años en la dirección técnica y tuvo la oportunidad de comenzar dicha etapa precisamente al frente de Pumas en 1991.

En brasileño regresó para vivir una nueva etapa con los felinos pero no fue hasta 2009 que los Pumas ganaron su sexto título de liga tras vencer en la final del Torneo Clausura 2009 luego de vencer al Club Pachuca tras un gol en la prórroga de Pablo Barrera (marcador global de 2-3). Con esto, Tuca se convirtió en el cuarto entrenador que antes fue jugador el club en lograr el título con el equipo, uniéndose en ese listado a Bora Milutinovic, Miguel Mejía Barón y Hugo Sánchez.

Luego de su larga carrera como timonel, Ferretti aseguró que el secreto es la pasión: “(El secreto es) hacer las cosas apasionadamente, o sea, me apasiona el futbol. Yo todo lo que hago lo hago al 100, entonces yo creo que esto es lo que me ha dado estas ganas de seguir trabajando. Me encanta mi trabajo y todos los días voy al cien para dirigir a los muchachos, poder orientarlos, prepararlos para que ellos hagan lo que realmente te mantiene en este puesto, sacar los resultados”, señaló en conferencia de prensa.

Una de sus etapas más largas y en donde logró consolidarse fue con los Tigres de la UANL donde inició en el Invierno 2000, su primera etapa en ese club duró 3 años, logró clasificar por primera vez en torneos cortos y disputó una final ante Pachuca, en la que no obtuvo la victoria.

Ricardo "Tuca" Ferretti no ha tenido un buen comienzo con Juárez FC (Foto: Ibraheem Al Omari-REUTERS)

Regresó con Tigres en 2006 pero no logró consagrarse y salió después de seis meses en el cargo. Sin embargo, cuatro años después vendría la revancha pues en el Apertura 2010 comenzó a vivir su mejor etapa como estratega. Acabó con una sequía de 29 años sin un título en el club, para dominar la década pasada de la mano de elementos como Nahuel Guzmán, Guido Pizarro y André-Pierre Gignac, poniendo al conjunto felino entre los equipos más importantes del país.

Tras 11 años en el cuadro de los de la UANL, Tuca aceptó el reto de dirigir a Bravos de Juárez para el presente Grita México Apertura 2021, aunque su arranque ha sido muy complicado.

