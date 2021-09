Así fue la histórica narración de Christian Martinoli y Luis García de la chilena de Raúl Jiménez contra Panamá

Martinoli y el Dr. García son quizá el dúo de narradores más seguidos en México (Foto: YouTube/@TV Azteca Deportes)

Cuando la selección mexicana pasaba uno de los peores momentos en la historia, en el hexagonal final rumbo a Brasil 2014, Christian Martinoli y Luis García regalaron una de las narraciones más representativas en su trayectoria. México contra Panamá era el duelo y el tricolor no marchaba bien, en caso de empatar el encuentro se quedaba fuera de la justa mundialista y un gol de antología regaló una narración de antología.

Mientras el reloj avanzaba para dar final a ese partido en un lejano 2013, Martinoli se mostraba molesto por el accionar de los entonces dirigidos por Víctor Manuel Vucetich. Sin embargo, esa molestia, por un momento colapso: lo hizo cuando Raúl Jiménez lanzó una chilena de otro partido para sentenciar el 2 a 1 definitivo.

“Aquella narración del gol de Jiménez, en la que el Doctor se mete diciendo mam*das... Yo nunca me di cuenta que dijo eso, yo estaba como loco gritando porque antes había insultado a todos los jugadores. En esa eliminatoria todo empezó mal con empate contra Jamaica y ese día México se quedaba fuera del Mundial...Lo de Jiménez fue un golazo, se compone el centro, le queda alta y saca el recurso. Yo no me di cuenta de nada, no me enteré, ya después me contaron y lo escuché”, recordó Martinoli en el canal de YouTube Dr. García.

La selección mexicana no ha desplegado su mejor futbol en las más recientes eliminatorias (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

Aquella noche en el Estadio Azteca hubiese sido histórica en caso de que no llegara la obra de Raúl Jiménez. México, “el gigante” de CONCACAF estaba al borde de perderse el pase directo al mundial y hasta la posibilidad de un repechaje. Sin lugar a duda es uno de los momentos más oscuros de México en el futbol y los narradores no dudaron en expresar su malestar.

Mientras los minutos avanzaban, la decepción y frustración de los narradores era más que evidente. “No ganamos juegos en el Azteca. Gana los cinco, haces los 15 puntos, hoy con 15 puntos Costa Rica está clasificado; era ganar los partidos de local y no podemos hacerlo, avanza Jiménez a ver si el milagro se da...”, anunciaba Christian en aquel octubre de 2013.

“Este es Fernando Arce, la dejan entonces en el área... llega la chilena, ¡golazo!”, eran las palabras de Christian mientras Luis García intervenía con una sola expresión: “¡No mames, ¡No mames!”, palabras dichas al aire libre y que ni su propio compañero notó en ese momento.

El momento cuando Jiménez "revivió" la eliminatoria de México rumbo a Brasil 2014 (Foto: Facebook@tudnmex)

“No, no, no ¡no!... Qué está pasando Doctor, qué está pasando. Lo venimos anunciando doctor, este equipo se cae a pedazos; y Vucetich no hace nada, y el equipo no hace nada, y el francés (Ochoa en aquel momento jugaba en Ajaccio) no hace nada, y nadie hace nada. Neta, al mundial a qué vamos” exclamó molesto Martinoli cuando Panamá empató en aquel entonces el marcador a 1 gol.

Las narraciones de Luis García y Christian Martinoli no detuvieron las críticas, pues en el siguiente duelo, el último del hexagonal con Costa Rica, mantuvieron sus comentarios férreos y contundentes en contra del proceso realizado.

Ahora, en las eliminatorias rumbo a Qatar 2020, ninguno de los dos ha podido “explotar”. Sí, ambos han mostrado ciertos puntos de inconformidad ante el rendimiento de los jugadores o hacia el proceso y situación de CONCACAF, pero nada que haga estallar de coraje como la vez que México se quedaba sin mundial, y nada que haga saltar de efusividad como esa chilena de antología que revivió al tricolor.

