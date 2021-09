La acusación de Devin Haney a Eddy Reynoso y “Canelo Team” por el caso de dopaje de Óscar Valdez

El campeón estadounidense del CMB en peso ligero Devin Haney se montó en una polémica con el entrenador en jefe del Canelo Team, Eddy Reynoso, por el polémico tema de las sustancias prohibidas dentro del equipo. (Foto: EFE/Instagram)

Después de la polémica que envolvió al boxeador mexicano de peso superpluma Óscar Valdez al ser detectado en una de las pruebas antidoping de la Agencia Voluntaria Antidopaje con la sustancia denominada fentermina previo a su combate del 10 de septiembre en contra del brasileño Robson Conceicao en el Casino del Sol en Tucson, Arizona.

La fentermina es un medicamento anorexigénico similar en su composición a las anfetaminas, utilizado para la obesidad y las enfermedades relacionadas a la compulsión por ingerir alimentos. Actúa como un depresor del apetito, se conduce como estimulante para las neuronas en la producción de catecolaminas, disminuyendo el hambre y provoca una mayor saciedad al ingerir alimentos.

El viernes de esta semana se enfrentaran Valdez y Conceicao en el ring, a menos de dos semanas del combate el mexicano dio positivo a una sustancia polémica. (Foto: ESPN+)

Si bien, el consejo se pronunció ante este hecho por medio de su presidente, Mauricio Sulaimán dijo que: “No se detectó ninguna intención, ninguna situación donde él hubiera querido tomar ventaja y esta sustancia no le da ninguna ventaja” recalcando que “después de estudiar muchas cosas, para ponerlo en un término sencillo, es que esta sustancia no te da ninguna ventaja competitiva, es el equivalente a tomarte tres bebidas energéticas o Red Bull”.

Las voces no se hicieron esperar, ya que muchos profesionales consideraron que no cancelar o posponer la pelea por parte del Consejo Mundial del Boxeo (CMB) le daba una ventaja competitiva al pugilista mexicano, a pesar de no ser un producto que otorgue ventajas en fuerza o resistencia. Caleb Plant y Sunny Eduards son dos de los campeones que se habían referido al hecho.

El campeón británico de peso mosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) Sunny Edwards portó una playera que decía "Sin drogas no hay campeones" haciendo referencia a las polémicas del Canelo Team. (Foto: Twitter/@SunnyEduards)

Una de las estrellas que se sumó a las críticas fue el pugilista estadounidense campeón de la misma organización en peso ligero, Devin Haney, quien mediante redes sociales comentó que:

“Eddy Reynoso whole camp on that shit” (Todo el campamento de Eddy Reynoso está en esa mierda) con un emoji de una jeringa al final, refiriéndose a que todo el Canelo Team estaba en algún problema de uso de sustancias prohibidas.

Devin Haney empezó la polémica en redes sociales, comentando que el campamento de Eddy Reynoso y el Canelo Team esta lleno de sustancias prohibidas. (Foto: Twitter/@Realdevinhaney)

A lo que Eddy Reynoso, entrenador en jefe de los boxeadores del equipo del Canelo, respondió al alegato un par de horas y apuntó:

“No haters No life, Pinché culon!!” (sin enemigos no hay vida, pinche culón) con un par de emojis de puños y la bandera de México. La palabra “culón” se utiliza en el norte y el occidente de México de una forma despectiva para referirse a una persona cobarde y miedosa.

Eddy Reynoso respondió casi al instante comentando que sin enemigos la vida no existe e insultando al pugilista estadounidense. (Foto: Twitter/@CANELOTEAM)

A esto Haney reviró al entrenador del Canelo Team y agregó la frase: “No Juice No Trainer Of The Year” (Sin jugo, no hay entrenador del año) acompañado de unos emojis de jeringas, refiriéndose con “jugo” al uso de sustancias en el equipo.

Recordemos que en 2018 también se generó una polémica con el mejor pugilista libra por libra de la revista The Ring, Saúl Canelo Álvarez, que dio positivo a clembuterol previo a su combate contra el kazajo Gennady Triple G Golovkin, por lo que fue suspendido seis meses de toda actividad boxística, con este hecho, se tuvo que posponer el segundo enfrentamiento con el asiático, que terminó ganando por decisión mayoritaria.

Devin Haney se montó en las críticas que envuelven al Canelo Team y a su entrenador en jefe comentando que sin drogas no existirían los campeones ni las nominaciones a premios para el equipo. (Foto: Twitter/@Realdevinhaney)

Las palabras de Haney también hicieron referencia a las nominaciones que ha recibido el entrenador y manager Eddy Reynoso en 2019 y 2020 en los premios que otorga la Asociación de Escritores del Boxeo de América (BWAA por sus siglas en inglés) al mejor entrenador del año, ganando el reconocimiento en su primer año de nominación.

Reynoso también fue nominado en el rubro de entrenador en 2020 al Premio Nacional del Deporte que se entrega cada año en México para resaltar lo mejor del deporte en el país.

