“Sin drogas no hay campeones”: la dura crítica de Sunny Eduards a Canelo Álvarez y Eddy Reynoso

El boxeador británico se mofó de la frase popularizada por Eddy Reynoso (Foto: Twitter/@SunnyEduards)

El Canelo Team, dirigido por Eddy Reynoso, ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas debido al resultado positivo de Óscar Valdez a la fentermina, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. En ese sentido, diversos personajes han encaminado críticas a Saúl “Canelo” Álvarez y sus compañeros de gimnasio por el uso de dichas sustancias. Una de las más polémicas ha sido la de Sunny Eduards, boxeador que modificó la frase popularizada por Eddy Reynoso.

“No drugs, no champions”, es decir, sin drogas no hay campeones, fue la frase que el pugilista británico utilizó para criticar al equipo de Reynoso por el caso de Óscar Valdez. Y es que el líder del Canelo Team popularizó e, incluso, volvió una marca la frase de “No boxing, no life”, es decir, sin boxeo no hay vida, haciendo alusión a los éxitos que ha conseguido en su faceta como entrenador.

Fue por medio de su cuenta de Twitter que Eduards difundió una playera con la polémica leyenda. De igual manera, anunció que al dar a conocer la prenda de ropa muchas personas se contactaron con él para comprarla. Ante el interés, decidió ponerla a la venta y, según su publicación, confirmó que el dinero recaudado será donado a la familia de Jeanette Zacarías Zapata, boxeadora mexicana que falleció a causa de un brutal golpe.

Canelo Álvarez dio positivo a la sustancia de Clembuterol antes de enfrentar a Gennady Golovkin en 2018 (Foto: AFP)

“Bien, después de que 100 personas (sin exagerar) que quieren una de estas camisetas de “No drugs, no champions”, tengo ganas de venderlas y donar el dinero a la familia de la joven luchadora mexicana Jeanette Zacarías Zapata, quien perdió la vida trágicamente después de las lesiones sufridas en el ring”.

De acuerdo con su publicación, tiene la intención de reunir, por lo menos, 1000 libras esterlinas para enviarlas a la familia de la boxeadora originaria de Aguascalientes. No obstante, aseguró que desea ponerse en contacto con sus seres queridos antes de comenzar a distribuir las playeras. “De mi propio bolsillo pagaré el envío a cualquier lugar. Voy a intentar ponerme en contacto con la familia antes de hacer cualquier cosa”, se lee en el tuit.

Y es que, con el caso de Óscar Valdez, sería la segunda ocasión en que uno de los miembros del establo de Eddy Reynoso se encuentra en la misma situación. En 2018 la Comisión Atlética de Nevada examinó un par de pruebas de Canelo, recolectadas el 17 y 20 de febrero de ese año. En ambas dio positivo al uso de clembuterol. En aquel momento, Canelo se encontraba entrenando en Guadalajara y, luego de conocer la noticia, el equipo atribuyó los altos índices de la sustancia al consumo de la carne durante su estancia en Jalisco.

Los críticos del Canelo Team aprovecharon la situación para atacar a sus integrantes (Foto: Instagram/ @oscarvaldez56)

Por otro lado, la sustancia que fue detectada en el caso más reciente es utilizada para suprimir el apetito, aunque para lograr su efecto estimula el sistema nervioso. En ese sentido, está catalogado como un compuesto similar a la metanfetamina, la cual está definida como “un estimulante poderoso y sumamente adictivo que afecta al sistema nervioso central”, de acuerdo con el departamento de salud de Estados Unidos.

A pesar del hallazgo, las autoridades encargadas de sancionar la pelea decidieron llevarla a cabo, pues no encontraron pruebas que demostraran el uso premeditado de la sustancia por parte de Valdez para tener mejor desempeño encima del ring. En ese sentido, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo Mauricio Sulaimán declaró que:

“Nos reunimos durante tres días con Valdez y su equipo, con la Comisión de boxeo donde se llevará el combate y la resolución, después de estudiar muchas cosas, para ponerlo en un término sencillo, es que esta sustancia no te da ninguna ventaja competitiva, es el equivalente a tomarte tres bebidas energéticas”.

SEGUIR LEYENDO: