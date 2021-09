Costa Rica vs México: dónde y a qué hora ver el segundo juego rumbo a Qatar 2022

México se enfrentará contra Costa Rica en el segundo partido de eliminatorias Concacaf (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

Las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 han iniciado en la zona de CONCACAF y este domingo comenzará la segunda jornada del Octagonal. En esta ocasión México visitará a la Selección Costa Rica en el Estadio Nacional de dicho país este domingo en punto de las 18:00 horas del Centro de México.

El cuadro mexicano buscará mantenerse como el líder de la competencia, mientras que Costa Rica buscará seguir sumando en la eliminatoria. Ambas selecciones son candidatas a llevarse un boleto para la justa mundialista del siguiente año.

El cuadro dirigido por Gerardo Martino, quien se ausentará de este encuentro y el siguiente contra Panamá por una cirugía ocular, ocupa la parte más alta de la clasificación después de haber derrotado 2-1 a la Selección de Jamaica en cancha del Estadio Azteca el pasado jueves. Los goles de México llegaron por la vía de Alexis Vega y Henry Martín.

Euforia en la celebración del segundo gol mexicano frente a Jamaica (Foto: José Méndez/EFE/EPA-EFE)

Por otro lado, la escuadra de Costa Rica empató a cero goles con Panamá en el Estadio Rommel Fernández.

Lugar: Estadio Nacional de Costa Rica, San José

Fecha: domingo 4 de septiembre del 2021

Hora: 18:00 hrs. centro de México

Televisión: TUDN y TV Azteca

Balance histórico

El Tricolor se ha medido en 52 ocasiones contra la escuadra de Costa Rica, y donde México domina en dichos encuentros, pues ha salido victorioso en 30 ocasiones, han empatado en 16 partidos y en seis ocasiones se ha impuesto el cuadro costarricense.

México vs Costa Rica en la semifinal de la Nations Cup(Foto: Twitter / @miseleccionmx)

En los partidos que corresponden a las eliminatorias de CONCACAF, se han enfrentado en 22 ocasiones de las cuales, 11 han sido victorias del cuadro mexicano, cuatro empates y una victoria de Costa Rica.

La última victoria del combinado nacional sobre Costa Rica, en una ronda de clasificación a un Mundial, se dio el viernes 24 de marzo del 2017. Javier Hernández y Nestor Araujo fueron los encargados de inclinar la balanza para México en un encuentro que se dio en la cancha del Estadio Azteca.

Su último encuentro en dichas instancias se dio el 5 de septiembre del 2017 y ambas escuadras consiguieron un empate tras finalizar el encuentro 1-1; Cristian Gamboa con un gol en su propia puerta y Marco Ureña definieron dicho encuentro.

Andrés Guardado podría tener minutos contra los Tícos(Foto: Twitter / @miseleccionmxEN)

Bajas para México

Para esta jornada de clasificación, la Selección Mexicana sufrió de distintas bajas importantes dentro de su convocatoria: Raúl Jiménez, Héctor Herrera, Diego Lainez, Héctor Moreno, Hirving Lozano y Johan Vázquez.

A Jiménez no se le permitió viajar a la concentración debido a las restricciones sanitarias que mantienen en Inglaterra. Héctor Herrera no fue convocado debido a que se encuentra en recuperación por una lesión muscular que contrajo durante su participación con la Selección durante los torneos veraniegos; Héctor Moreno se encuentra en la misma situación.

Del mismo modo, Diego Lainez no fue considerado por el cuerpo técnico del Tata Martino por una lesión de la cual se recupera con su equipo, Real Betis.

El mexicano tuvo que seguir las indicaciones de los Wolves (Foto: Mark J. Rebilas/Reuters)

Hirving Lozano decidió no ser convocado para sumar más minutos de prácticas con el Napoli. Por otro lado, Johan Vázquez no llegó a la convocatoria debido a que su nuevo equipo, Génoa, no lo dejó asistir por una supuesta lesión.

Como sus reemplazos ingresaron Julio César Domínguez y Santiago Giménez, ambos futbolistas pertenecientes a Cruz Azul.

Además, México sufrirá su baja más importante desde el banquillo, pues Gerardo Martino se encontrará fuera de actividades con el equipo durante esta jornada y la siguiente.

Martino será el reponsable de colocar la alineación inicial para este encuentro (Foto: Henry Romero/REUTERS)

El estratega argentino fue intervenido quirúrgicamente el pasado viernes, luego de haber sufrido un desprendimiento de retina. No obstante, el estratega seguirá de cerca el desempeño de los seleccionados y al frente se mantendrá Jorge Theiler, el auxiliar del Tata.

