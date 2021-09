'Checo' Pérez: Lo di todo, cada adelantamiento iba al límite, con riesgos

EFE/EPA/REMKO DE WAAL

Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que acabó octavo, después de protagonizar la gran remontada de la jornada el Gran Premio de Países Bajos, declaró en Zandvoort, donde había tomado la salida desde el 'pit lane', que lo dio "todo", que en "cada adelantamiento iba al límite", en una carrera en la que asumió "muchos riesgos".

"Lo di todo, cada uno de los adelantamientos lo fue al límite y tuve que correr muchos riesgos", manifestó 'Checo', nacido hace 31 años en Guadalajara (Jalisco) y que es quinto en el Mundial, ahora con 108 puntos.

"Hoy el principal objetivo era todo la limitación de daños, ya que salí desde el 'pit lane' después de recibir la penalización por el cambio de motor", explicó el bravo piloto tapatío, que al ganar este año en Azerbaiyán logró su segunda victoria desde que pilota en la F1.

"Fue un poco vergonzoso al final cuando (el inglés) Lando (Norris, de McLaren) y yo nos tocamos, tenía muchos daños en el lado derecho del coche", explicó.

"Creo que fue indecente por su parte, ya que no me dio suficiente espacio y no creo que él pudiera verme", opinó 'Checo', que el año próximo seguirá formando pareja en Red Bull con el neerlandés Max Verstappen, que, al ganar este domingo el Gran Premio de su país, recuperó el liderato del Mundial, con 224,5 puntos, tres más que el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que acabó en segunda posición en Zandvoort.

"Desde ese momento perdí mucho agarre, de lo contrario, definitivamente creo que hoy podía haber acabado sexto", afirmó 'Checo'.

"Realmente desearía haberles dado algo más a los aficionados holandeses, han estado increíbles durante todo el fin de semana", comentó este domingo el mexicano, que ha subido doce veces al podio desde que pilota en la F1.

"A partir de ahora, hay que mirar hacia adelante e intentar volver con fuerza en Monza", sede del próximo Gran Premio, el de Italia, el próximo fin de semana, en la citada pista lombarda.