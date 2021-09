“Estoy a entera disposición del Club América”: Nicolás Benedetti negó su salida del equipo

El futbolista colombiano quiere seguir aportando al Club América (Foto: José Méndez/EFE)

Durante las ultimas semanas se ha hablado de la posible salida de Nicolás Benedetti de las Águilas del América. Los medios situaban su futuro en el conjunto de Mazatlán, Sinaloa. Sin embargo, el futbolista colombiano ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales donde aclara que está a entera disposición del club azulcrema y que quiere aportarle al equipo cuando tenga oportunidad de hacerlo.

Me he mantenido al margen de todas las noticias sin fuente y sin fundamento que vienen circulando en distintos medios de comunicación sobre mi futuro deportivo inmediato y mi vida personal. A raíz de la falta de de veracidad en las mismas quiero manifestarles lo siguiente: Estoy a entera disposición del club América dando lo mejor de mí cada día, entrenando de la mejor manera para aportarle a mi equipo en el momento que tenga la oportunidad de hacerlo. Un saludo amigable para todos. Se lee en el mensaje emitido por el Instagram del mediocampista.

El mensaje de el poeta fue una respuesta contundente tanto para los medios de comunicación que ya lo situaban en Sinaloa, o incluso para la directiva que buscó darle acomodo en otro equipo que no fuera América. Asimismo sepultó los rumores que apuntaban a que él mismo era el que había pedido salir de la institución por la falta de minutos.

El ritmo que mantenga el colombiano es una incógnita (Foto: Instagram/@nicolasbenedetti10)

Este mensaje guarda más que solo una aclaratoria a la afición, también es una muestra pública de que Solari es quien no ha decidido contemplarlo debido a sus modelos de juego, en el cual evidentemente, Benedetti no encaja pues no ha disputado ni un solo minuto en el Grita México 2021.

Puede, tan solo puede ser que ahora con la baja del recién incorporado Renato Ibarra, Nicolás pueda tener una oportunidad para redimirse con aquellos que han puesto en duda su compromiso con el club o su calidad como futbolista. Si bien no llegó con un cartel importante, pequeños pincelazos lo hicieron destacar y lo colocaron como un elemento prometedor para el futuro de las águilas.

Esta calidad no ha sido suficiente. La afición del América es una de las más exigentes del futbol mexicano, y ante el comunicado se han podido ver opiniones que hablan de un conformismo y falta de ambición por parte del colombiano.

Algunos aficionados criticaron a Benedetti por el comunicado y decisión (Foto: Captura Twitter/@BrianFriasEspi5)

En la mesa hay dos cosas claras, Benedetti está cómodo en Coapa, pero tampoco es contemplado por parte de Santiago Solari. Tal vez, en caso de que la directiva no llegue a un acuerdo con otro jugador, el poeta pueda tener esa oportunidad que entrelíneas pudiese estar pidiendo.

Las águilas perdieron a dos extremos nominales: Leo Suárez y Renato Ibarra; y aunque Benedetti no sea un jugador que precisamente disfrute jugar pegado al costado para desbordar, conoce la posición y podría ser un elemento que solvente esa tarea si se le es asignada.

El mercado de fichajes en México cierra el 22 de septiembre; hasta ese momento se podrá saber con certeza qué ocurrirá con el colombiano. América podría fichar a otro futbolista, uno a petición de Solari y relegarlo en el banquillo; o podría no hacerlo y orillar al cuerpo técnico a hacer uso de él en momentos específicos, por ejemplo cuando la plantilla se reduzca por tarjetas amarillas o lesiones, porque sí algo es evidente es que el futbol de Nico no es del total agrado del estratega argentino.

SEGUIR LEYENDO: