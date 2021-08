“Un día memorable en mi vida”: Fabiola Ramírez al ganar su primera medalla en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

Fabiola Ramírez otorgó la primera medalla para México (Foto: Molly Darlington/ REUTERS)

La encargada de otorgarle la primera medalla de bronce a México en los Juegos Paralímpicos, fue la nadadora mexicana, Fabiola Ramírez, quien fue diagnosticada con artrogriposis múltiple congénita, que es la falta de desarrollo en las articulaciones y músculos. Sin embargo, su carrera deportiva comenzó a los 15 años de edad y ahora presume uno de los logros más importantes para cualquier atleta.

“Me siento súper orgullosa, porque después de tantos años de estar en el deporte pude darle esto a mi federación, a mi familia y a mí misma, es algo que yo deseaba desde hace mucho tiempo, con todo mi corazón y ahora ya está aquí, presente, y es un día memorable en mi vida y solo quiero agradecerles a todos por su apoyo y por confiar en mí”, señaló en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Por otro lado, Fabiola hizo un recuento de lo que vivió en la prueba de los 100 metros dorso, donde logró la hazaña de subir un escalón en el podio y aseguró que en los últimos metros sacó fuerza para conseguir su meta:

“Estoy súper emocionada, en la prueba todos me comentan que al principio comencé un poco lenta y de repente apreté, metí la quinta velocidad y cerré con todo, ya al final te falta el aire, te faltan fuerzas, pero es ahí donde se saca la garra y el corazón”.

Fabiola Ramírez logró subir un escalón en el podio de los Juegos Paralímpicos (Foto: Molly Darlington/ REUTERS)

Asimismo confesó que no creía lo que había logrado: “Llegué a la meta y vi el tablero y no me la creía, hasta que volteé a ver a los entrenadores y me dicen ‘sí, es tuya, es tuya’, me quedé con el pecho atorado, de la emoción quería llorar, fue una emoción grandiosa. Yo siempre decía ay no, cuando yo gane una medalla cómo voy a llorar, voy a estar feliz, pero ahora sé que sí se llora de felicidad”, detalló.

“Ya llevo 15 años en la natación, mis primeros Juegos Paralímpicos fueron en Beijing 2008, a Londres 2012 no fui y en Río 2016 hice muy buen tiempo, pero nunca era suficiente para lograr una medalla, y el día de hoy aquí está, después de mucho trabajo, mucho compromiso, mucha responsabilidad hacia mi deporte y hacia mis sueños sobre todo, el ver cerca la posibilidad de una medalla siempre te provoca una ilusión, que a la vez es temor, pero afortunadamente hoy fue un día de triunfo, de aprendizaje y voy a seguir en esto que es mi pasión”, aseguró la medallista.

Por otro lado, afirmó que esto no culmina aquí, pues seguirá dando su máximo para enaltecer al país: “Voy a seguir dando lo máximo para dejar siempre en alto el nombre de México y de las mujeres mexicanas”, aseguró.

Fabiola Ramírez también estudió derecho y actualmente cursa una maestría (Foto: Molly Darlington/ REUTERS)

La medalla de oro fue para Pin Xiu Yip, de Singapur, con un tiempo de 2:16.61. Mientras que la plata fue para la representante de Japón, Yamanda Miyuki, quien finalizó en un tiempo de 2:26.18.

Fabiola no solo es brillante en el deporte, sino también en las aulas, y es que la nadadora cuenta con la licenciatura en Derecho, la cual estudió en la Universidad del Valle de México y actualmente estudia la maestría en Administración Pública y Ciencia Política en la Anáhuac.

La mexicana decidió darse un tiempo para terminar sus estudios como abogada, aunque no dejaba de entrenar; por ello regresó a las competiciones para prepararse rumbo a Tokio 2020, donde ya obtuvo su primera presea en una de las tres pruebas totales en las que participará.

