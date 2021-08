All Star Game Liga MX vs MLS: así tundieron la narración de Pietrasanta con ESPN

Jorge Pietrasanta fue criticado en redes por su narración en el Juego de Estrellas (Foto: Instagram/@jorgepietrasanta_)

Llegó el partido más ansiado que reunió a los mejores exponentes de la Liga MX y de la MLS (Major League Soccer) en donde se enfrentaron en el Juego de Estrellas All Star Game. Ambas ligas reunieron a sus mejores talentos para ponerlos a prueba en un partido de fútbol que se llevó a cabo en el Estadio de California, Estados Unidos.

El evento fue televisado por cadenas de televisión mexicanas y estadounidenses para darle mayor promoción al encuentro, por lo que los aficionados del país sintonizaron los canales disponibles para no perderse ningún detalle del juego. Una de las televisoras que transmitió su señal a México fue ESPN. Al ser una televisora que no acostumbra a cubrir partidos de fútbol, no tiene una base fija de narradores deportivos como TV Azteca o TUDN.

A cargo de Jorge Pietrasanta y Roberto Gómez Junco los aficionados mexicanos siguieron en vivo cada jugada del Juego de Estrellas (Foto: Robert Hanashiro-USA TODAY Sports)

A cargo de Jorge Pietrasanta y Roberto Gómez Junco, los aficionados mexicanos siguieron en vivo cada jugada del Juego de Estrellas. Los primeros minutos no representó mayor interés al público que seguía de cerca el partido.

Sin embargo, causó molestias entre los televidentes la voz de Pietrasanta pues a lo largo del partido manifestaron en redes sociales que el ritmo de narración y el estilo le estaba dando un toque “aburrido” al encuentro.

Calificaron de aburrida la narración de Pietrasanta (Foto: Twitter/@cheesuhamburger)

Los minutos transcurrieron y cada que Pietrasanta describía una jugada, los internautas lo criticaban en redes, pues explicaron que su forma de narrar le estaba quitando emoción y relevancia a las jugadas que verdaderamente eran de interés.

“Pietrasanta ya debería abrir una mercería e irse para allá a chambear, así no tenemos que escuchar sus narracionezzzzzz…” “Que malo es pietrasanta narrando” “El juego no es malo, lo malo es la narración de Pietrasanta de verdad que aburricion”, fueron algunos de los comentarios que se suscitaron.

Desde los primeros minutos del juego se molestaron por la narración de Pietrasanta (Foto: Twitter/@JossMp97)

Poco a poco fueron circulando mayores comentarios que calificaron como aburrido el trabajo de Jorge Pietrasanta al frente de los micrófonos. Incluso llegaron a pedirle que se retirara de la narración y dejara transcurrir el partido en silencio.

“Vergüenza es la transmisión de ESPN toda pinche aburrida el Pietrasanta y Gómez Junco parece que están dando misa”, “Soy yo o de verdad la narración del #AllStarGame en ESPN está como que no…” “#pietrasanta trae una pachanga con la narración no se que pasa narra después las jugadas como un delay, perdido totalmente en la trasmisión”, fueron los comentarios que continuaron.

Así reaccionaron los televidentes a la narración de Pietrasanta en ESPN (Foto: Twitter/@Chrisgpf)

Las burlas no paraban y cuando Pietrasanta cometió un error al decir los nombres de algunos jugadores de forma incorrecta; las críticas se volcaron en su contra y lo tundieron en redes. A causa de los constantes cambios de jugadores, con la finalidad de darles minutos a la gran mayoría, Pietrasanta no notó algunos cambios de ambos equipos.

De nueva cuenta se habló de su calidad como narrador, pues se equivocó cuando dijo el nombre de un jugador que ya había salido de la cancha de juego. Los aficionados le pidieron que estuviera más al pendiente del juego y no perdiera de vista cada detalle.

Con memes se burlaron de la narración de Pietrasanta (Foto: Twitter/@El_Dandys)

Cuando llegó la ronda de penales, diferentes opiniones se manifestaron sobre la forma en la que narró cada disparo, donde el equipo de la Liga MX perdió. Los datos y detalles que daba con cada disparo generaron de nueva cuenta molestias y los aficionados pidieron que ya terminara el partido para dejar de escuchar a Pietrasanta.

“No sé qué estuvo peor, los penales que fallaron, la narración de Pietrasanta, la transmisión de ESPN, o los 300 cambios que se armaron” y “El #MLSAllStar solamente sirvió para darnos cuenta que Jorge Pietrasanta es el peor comentarista mexicano de todos los tiempos y que ninguno de los países de la CONCACAF va a ganar un mundial” fueron parte de las críticas finales.

