Quién es mejor línea por línea para el Juego de Estrellas Liga MX vs MLS

¿Quién es el mejor línea por línea del Juego de Estrellas de la Liga Mx en contra de la MLS? (Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

El Juego de Estrellas entre las figuras de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos se juega el día de hoy. Son 26 convocados por cada selección con los mejores jugadores disponibles de cada liga.

Si bien hay bajas importantes por lesión y otros grandes nombres no elegidos por ambos bandos, como la de André Pierre Gignac, Maxi Meza, Matías Kranevitter, Joel Campbell o José de Jesús Corona por la Liga MX y la de Gonzalo Higuaín, Blaise Matuidí, Sebastián Lletglet, Carlos Vela o el Chicharito Hernández por parte de la MLS, eso no quita que se podrá ver a lo más selecto de ambas ligas.

Por lo mismo aquí repasamos los duelos más interesantes que habrá línea por línea entre jugadores de la Liga MX y la Major League Soccer.

PORTERÍA

En el duelo de porteros resaltan los guardametas de las dos ligas. (Foto: EFE/Reuters)

Matt Turner (MLS) vs Guillermo Ochoa (LMX)

En la portería tenemos a dos figuras de sus equipos, por un lado Matt Turner de New England Revolution y Guillermo Ochoa del Club América.

A pesar de que Turner no es el portero más relevante en cuánto a estadísticas, su equipo marcha en primera posición de su conferencia dentro de la liga con una ventaja enorme, además de ser el actual campeón de la MLS, donde el arquero se mantiene en las mejores colocaciones dentro de todos los números de la portería de la competencia.

Por otro lado Ochoa es una de las leyendas de la portería mexicana, mundialista en cuatro ocasiones viene de ser medalla de bronce en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio; además de ser campeón con su club en 2005, el arquero junto con el equipo marchan como superlíderes este torneo y sublíderes del torneo anterior. Desafortunadamente no resalta tampoco en las estadísticas del certamen anterior.

DEFENSA

Duelo de férreos zagueros en el Juego de Estrellas. (Foto: Reuters/EFE)

Yeimar Gómez (MLS) vs Matheus Doria (LMX)

Por un lado tenemos a Yeimar Gómez, “el rey de la defensa” en cuánto estadísticas se refiere; es el tercer jugador con más balones ganados cuerpo a cuerpo en su liga, es el que más balones intercepta en el historial, y su equipo marcha primero de su conferencia .

Del otro tenemos a Matheus Doria, un brasileño muy potente, resalta en que es el jugador con más minutos disputados del torneo anterior, muy duro en su accionar, pero que no está dentro del top en las mediciones defensivas de la liga.

MEDIOCAMPO

El ex futbolista de Tigres es una estrella en la MLS y Ángel Mena ya fue campeón de goleo. (Foto: EFE)

Lucas Zelarayán (MLS) vs Ángel Mena (LMX)

Otro duelo titánico será Zelayarán, ex futbolista de Tigres de la Liga MX resalta como el jugador que más goles hace fuera de casa con cinco anotaciones, y es uno de los mayores goleadores de la liga, su equipo se encuentra a media tabla esta campaña y no ha tenido sus mejores números esta temporada definitivamente.

Ángel Mena es una de las figuras del Club León y tiene un presente bueno, es el segundo mejor jugador en goles con el pie izquierdo en el pasado torneo y de los máximos cobradores de penalti, su equipo marcha en la segunda posición de la tabla general. También ya fue campeón goleador de la liga en 2019.

Centrocampistas que pueden estar en el fútbol europeo próximamente se enfrentan. (Foto: Reuters)

Emanuel Reynoso (MLS) vs Orbelín Pineda (LMX)

Emanuel Reynoso llegó a Minessota directamente de Boca Juniors para romperla, el mejor jugador en cantidad de dribles efectivos, el cuarto en cantidad de tiros, el tercero en cruces exitosos, el segundo en pases claves del encuentro. El único pero podría ser la posición de su equipo, que si bien no marcha mal estando en zona de clasificación, no es uno de los mejores.

Orbelín Pineda es uno de los mediocampistas con mayor visibilidad dentro de la liga, con un regate espectacular y goles en momentos clave, las estadísticas no lo benefician ya que no esta en el top en cuánto a ninguna variable (cabe decir que en casi todas las mediciones sale en buenas posiciones pero no en lo más alto).

Los dos centrocampistas tienen muy buenas estadísticas dentro de sus competencias. (Foto: MLS/EFE)

Eduard Atuesta (MLS) vs Rubens Sambueza (LMX)

Atuesta es uno de los jugadores con más efectividad en su equipo LAFC, el líder de la liga en pases en campo contrario, tercero en pases cortos y cuarto en intentados, es un jugador asistente de naturaleza. Su equipo marcha en la cuarta posición de su conferencia.

Por otro lado Sambueza es el crack de la media de Toluca, a pesar de su edad; por la que muchos pensarían que los números ya no le favorecen, es todo lo contrario. Sambu es el rey de las estadísticas. el mejor asistente de gol en el pasado torneo, en el duelo uno contra uno ganados, es el jugador que más faltas recibe por su regate, el segundo en cantidad de centros al área efectivos, en cantidad de pases en campo contrario, etc. Su equipo marcha cuarto este torneo en gran parte por su rendimiento y calificó a la repesca del torneo pasado.

DELANTERA

Los dos jugadores campeones de goleo de MLS (2020) y Liga MX (Apertura 2020) se enfrentan en un duelazo. (Foto: Reuters)

Diego Rossi (MLS) vs Jonathan Rodríguez (LMX)

El uruguayo Diego Rossi es el actual campeón goleador de la liga, el segundo mejor creador de jugadas del torneo anterior y un referente en su equipo, desafortunadamente esta temporada no resalta en ninguna categoría de medición de talento, y su club marcha en noveno lugar de la conferencia quedando fuera de los playoffs de la liga en este momento.

El Cabecita Rodríguez es uno de los mejores goleadores de la liga mexicana; tercer lugar de la pasada campaña y campeón romperedes del Guardianes 2020. Además de ser el líder en cantidad de disparos, en goles con el pie derecho y segundo de penalti, es primero en ocasiones dentro del área. Su equipo Cruz Azul es el actual campeón y marcha sexto en este presente torneo.

Otro que ya han recibido el trofeo de máximos romperedes se enfrentan en un duelo que saca chispas. (Foto: Twitter@DMontalvan/@LEXISCANELO)

Raúl Ruidíaz (MLS) vs Alexis Canelo (LMX)

Raúl Ruidíaz es el actual goleador de la liga, con 14 tantos a favor, además de haber sido el segundo mejor del torneo pasado y figurar como el segundo jugador que más tiros hace a puerta. Su equipo marcha como primero de su conferencia y es el actual subcampeón de la pasada campaña.

Alexis Canelo es el referente inamovible de la delantera del Toluca. Es el campeón goleador del torneo anterior y primer lugar en goles dentro del área. Es segundo en la estadística de anotaciones con la cabeza y con el pie derecho. Además de serlo en cantidad de disparos a puerta. Su equipo calificó el torneo anterior y en el actual marchan cuartos.

Fuente de los datos y estadísticas: MLS Stats y AS México.

