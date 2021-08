Liga MX vs MLS: dónde y a qué hora ver el Juego de la Estrellas 2021

Por primera vez la Liga BBVA MX y la Major League Soccer se enfrentarán en el Juego de las Estrellas (All-Star Game 2021 por su denominación en inglés) y reunirán a sus mejores jugadores para enfrentarse en un juego a llevarse a cabo en el estadio Banc of California, en Los Ángeles.

Previamente, las escuadras representativas de cada país disputaron el Skills Challenge en el que la Liga BBVA MX se impuso con resultado de 3 retos ganados por 2 perdidos ante la MLS: los retos de pases, toque y travesaño fueron para los de México, mientras que los volley y cross y de tiro, fueron para los de Estados Unidos.

Las estrellas

Las listas de convocados fueron dadas a conocer con antelación, sin embargo, en ambos casos se han modificados nombres. La razón principal es por tema de lesiones. Entre las ausencias a destacar se encuentra jugadores como Carlos Vela, Javier “Chicharito” Hernández, Jonathan Dos Santos, André Pierre Gignac y Guido Pizarro.

Estos son los convocados por Bob Bradley, director de Los Ángeles FC y quien estará al frente del equipo de la MLS:

En la portería: Pedro Gallese (Orlando City), André Blake (Philadelphia Union), Matt Turner (New England Revolution). Defensas: Walker Zimmerman (Naschville), Alex Roldán (Seattle Sounders), Kai Wagner (Philadelphia Union), James Sands (New York City), Nouhou Tolo (Seattle Sounders), Jesús Murillo (LAFC), Yeimar Gómez (Seattle Sounders), Julián Araujo (LA Galaxy), George Bello (Atlanta United), Miles Robinson (Atlanta United). Mediocampistas: Rodolfo Pizarro (Inter Miami), Lucas Zelarayán (Columbus Crew), Joao Paulo (Seattle Sounders), Damir Kreilach (Real Salt Lake), Eduard Atuesta (LAFC), Cristian Roldán (Seattle Sounders), Emanuel Reynoso (Minnesota United). Los atacantes: Raul Ruidíaz (Seattle Sounders), Nani (Orlando City), Diego Rossi (LAFC), Gustavo Bou (New England Revolution), Daniel Sallói (Sporting Kansas City), Ricardo Pepi (FC Dallas), Cade Cowell (San Jose Earthquakes).

Por su parte Juan Reynoso, actual entrenador campeón con Cruz Azul, solicitó la presencia de los siguientes futbolistas:

Como arqueros: Alfredo Talavera (UNAM), Guillermo Ochoa (América), Nahuel Guzmán (Tigres). En la defensa: Matheus Doria (Santos Laguna), Pablo Aguilar (Cruz Azul), Víctor Guzmán (Tijuana), César Montes (Rayados), William Tesillo (León), Salvador Reyes (América), Juan Escobar (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Rayados), Jorge Sánchez (América). Mediocampistas: Luis Romo (Cruz Azul), Fernando Gorriarán (Santos), Rubens Sambueza (Toluca), Javier Salas (Puebla), Pedro Aquino (América), Diego Valdés (Santos Laguna), Ángel Mena (León), Orbelín Pineda (Cruz Azul), Erik Lira (Pumas). Finalmente como golaeadores: Jonathan Rodríguez (Cruz Azul), Pedro Canelo (Toluca), Nicolás Ibáñez (Pachuca), Rogelio Funes Mori (Rayados), Alexis Vega (Chivas).

Para el juego de hoy, se tiene programado que el silbatazo inicial se dé en punto de las 20:30 horas.

El seleccionado mexicano previo al encuentro contra las estrellas de la Major League Soccer Foto: Twitter @LigaBBVAMX

Antecedentes

Si bien el partido de esta noche entre ligas mexicana y estadounidense es inédito, el All-Star Game no lo es. De hecho, la edición de este año es la número 25 en la historia de la MLS. Se trata de un juego que se organiza cada año desde 1996 (a excepción de la edición de 2020 que fue cancela debido a la pandemia por COVID-19) en la se juntan las estrellas de la liga de las barras y las estrella para enfrentarse a conjuntos extranjeros.

Contra clubes mexicanos, sólo se tiene registro de la edición de 2003 cuando Chivas de Guadalajara fue el equipo invitado. El partido se desarrolló en Carson California y el marcador fue de 3-1 para una derrota mexicana.

