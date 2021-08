La llamativa decisión que tomó Piqué en el umbral del debut de Lionel Messi en el PSG

El efecto por la llegada de Lionel Messi al PSG es una revolución en todos los sentidos. En lo comercial nadie se quiere quedar afuera y un ex compañero del argentino en el Barcelona adquirió los derechos de transmisión de la Ligue 1 en España. Se trata de Gerard Piqué, que mediante su empresa, el Grupo Kosmos, se aseguró poder capitalizar los partidos del torneo francés, en especial los de La Pulga. El posible debut del crack argentino se verá por el canal de Twitch de Ibai Llanos.

Según informa el portal especializado 2Playbook, el holding deportivo, junto con Enjoy Televisión, han comprado los derechos televisivos de la Ligue 1 y Ligue 2 francesa en España para las próximas tres temporadas.

”El grupo está ultimando las negociaciones de sublicencia, pues el objetivo es que sea un canal de televisión o una OTT la que se encargue de las retransmisiones. Es decir, que Kosmos y Enjoy asumen inicialmente el riesgo de la inversión hasta dar con un operador audiovisual”, según explica el citado portal.

Una OTT es un un servicio de libre transmisión de audio, vídeo y otros contenidos a través de Internet sin la implicación de los operadores tradicionales en el control o la distribución del contenido.

Según añade el mismo medio, aunque términos económicos no se han hecho públicos, el anterior contrato en manos de Movistar+ no superaba los 2,5 millones de euros anuales (3 millones de USD), y su precio actual podría rondar esa cifra.

El posteo de Ibai Llanos donde anunció que sus seguidores podrán ver el partido del PSG ante el Reims

Se sabe todo lo que genera Messi y la expectativa que hay por verlo en un campo de juego en esta nueva etapa, en la que por primera vez cambiará de camiseta a nivel de clubes. Las entradas volaron y la reventa explotó de cara al encuentro frente al Reims por la cuarta fecha de la temporada, en la que el argentino -finalmente- saldría a la cancha con la camiseta número 30.

No es la primera vez que Piqué apuesta por una iniciativa similar, y es que ya lo hizo este verano retransmitiendo la Copa América en el canal de Twitch de Ibai Llanos. Unas 21 retransmisiones en tres semanas que superaron los 100 mil telespectadores.

No obstante, esta inversión de Kosmos es considerablemente más alta que la de la Copa América y se desconoce las vías de financiación que podría tener para recuperar la apuesta en caso de que fuera Ibai el canal emisor de forma permanente.

El propio Llanos anunció en sus redes sociales que sus seguidores podrán ver el partido del domingo entre el Reims y el PSG, donde se espera que debute el crack rosarino. Como en la Copa América que ganó la selección argentina, la transmisión del domingo será desde su canal de Twitch.

No solo a Leo, si no todas las estrellas que integran el plantel parisino como Neymar, Kylian Mbappé (si se queda) y las que aún no se estrenaron, como Sergio Ramos, que está recuperándose de una lesión, podrán seguir los españoles y el público en general mediante la plataforma del streamer. El defensor también se sumó en esta temporada al PSG.

Así, Piqué lamentará no contar con el astro rosarino esta temporada con el Barcelona, pero al mismo tiempo su brillo en el PSG podría hacerle ganar dinero. Al menos, a eso apostó el zaguero.

En Francia, las retransmisiones televisivas de los partidos de la primera y segunda división van a cargo de la plataforma Amazon Prime, un acuerdo cerrado hasta 2024.

