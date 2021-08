“Es un espectáculo y nada más”: Failtelson y su veredicto sobre el All-Star Game MLS Liga MX

El Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS ha acaparado la mirada de todos. David Faitelson no podía escapar al tema y ya ha dejado claro su veredicto. “No empecemos con historias. Este juego, que me parece muy bueno, entre la MLS y la Liga MX no va a definir cuál es el mejor futbol entre los dos países. Es un espectáculo preparado para lograr un fin comercial”, destacó el periodista en su sección La Mirada de Faitelson para ESPN.

Faitelson también apuntó hacia el carácter recreativo que tendrá el cruce entre los mejores jugadores de ambas competiciones, lejos de tratarse de una competencia que tenga consecuencias directas.

“El juego tiene mucha calidad dentro del campo de juego. Los futbolistas lo entenderán como una demostración. Como sucede en otros partidos de estrellas en los deportes de Estados Unidos:<b> </b>NFL, MLB, NHL y NBA. Se trata de mostrar la riqueza futbolística de una y de otra liga”, subrayó Failtelson.

David Faitelson ha dicho que este partido sirve para ofrecer espectáculo a la afición, pero no para determinar cuál liga es mejor. (Foto: Twitter@LigamxvsMls)

Una de las principales intenciones de este partido tiene que ver con la unión entre la afición de México y la de Estados Unidos. Esa integración cultural también es un aspecto que mereció la aprobación de Failtelson como punto clave del evento: “Es una buena oportunidad para los aficionados mexicanos, hispanos, que se acerquen a los eventos que está generando este partido”, dijo en referencia al duelo de habilidades celebrado ayer.

Las derrotas que vivió la Selección Mexicana frente a Estados Unidos en el verano, tanto en la Liga de las Naciones como en la Copa Oro, se mantienen frescas en la memorias de los aficionados. Es por ello que Faitelson también destacó que son esos frentes en los que debe enfocarse el futbol mexicano, porque es en ese tipo de escenarios en los que verdaderamente de dirime cuál es la diferencia de nivel con el vecino del Norte.

México se llevó el primer round al ganar en el concurso de habilidades del día de ayer. (Foto:Kirby Lee/USA TODAY Sports)

“Estados Unidos ha demostrado que puede estar al nivel competitivo de México. Eso debe preocuparle al futbol mexicano y no ganar o perder este partido contra la MLS, que es simplemente un espectáculo y nada más”, sentenció el comunicador.

El juego servirá como vitrina para que ambas competencias muestren sus armas.

“Se trata de mostrar la riqueza de una y de otra liga por medio de un espectáculo, nada más. No de probar liga contra liga. Eso nos llevaría más tiempo y sería un ejercicio mucho más complejo”, zanjó el periodista

Los equipos mexicanos pusieron a disposición del magno juego a sus mejores futbolistas. Reynoso contará con múltiples variantes. (Foto: Twitter/@LigaBBVAMX)

Será la primera vez que ambas ligas lleven a cabo un encuentro de esta naturaleza. Tanto la Liga MX como la MLS han asegurado que en caso de que el proyecto funcione de manera adecuada, se realizarán futuras ediciones constantemente.

Los estadounidenses ya habían probado con otro tipo de partidos en el pasado, particularmente con enfrentamientos en contra de algún equipo europeo de renombre. La pandemia bloqueó estos planes el año pasado, pero al mismo tiempo abrió la posibilidad de estrechar lazos con la liga mexicana. Algunos clubes como el Real Madrid, Manchester United, Atlético de Madrid, Chelsea y Everton formaron parte de aquellos cotejos.

En algún momento, cuando la MLS realizaba sus primeros encuentros de este tipo, también hubo equipo mexicanos involucrados. En 2002 Chivas se presentó para hacer frente a las figuras del balompié estadounidense.

Juan Reynoso se ganó a pulso el nombramiento como director técnico del equipo. La novena estrella para Cruz Azul había esperado por más de 23 años. (Foto: Gary A. Vasquez/USA TODAY Sports)

En el desafío de habilidades los representantes del balompié azteca ya han sumado su primera victoria el día de ayer. Ahora, el conjunto encabezado por Juan Reynoso buscará redondear el triunfo y ganar el partido a 90 minutos. Enfrente, los pupilos de Bob Bradley, apuntan a disputar el cetro con jugadores como Nani, Rodolfo Pizarro, Diego Rossi y Lucas Zelarayán.

El partido se disputará a las 20:00 horas, tiempo del Centro de México, y podrá ser visto a través de ESPN.

