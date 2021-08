“Pensé que mi carrera se había acabado”: Fernando Schwartz reveló detalles de uno de los momentos más difíciles en su trayectoria

Fernando Schwartz reveló la dolorosa manera en la que salió de ESPN (Foto: Facebook@Fernando Schwartz)

Fernando Schwartz es, probablemente, uno de los periodistas deportivos más destacados en el país. Con una amplia trayectoria que lo respalda, se ha desempeñado en algunos de los medios deportivos más importantes de México. Sin embargo, un error le costó su salida de ESPN en 2015 en medio de polémica.

Fue en 2009 cuando el periodista se incorporó a ESPN donde pensaba hacer la parte final de su carrera. En aquel entonces también colaboraba con el periódico Esto donde podía publicar las notas de la televisora con la condición de darle el crédito.

No obstante, el periodista mexicano mencionó en entrevista con Toño de Valdés que en ese momento de su vida pasaba por un momento complicado y tuvo un error que pagó muy caro: “Yo cometí un error, lo reconozco. Tenía permiso de publicar en el Esto cualquier nota de ESPN dando crédito. Por mi desesperación del maltrato que recibí en el Mundial de 2014, donde no me acreditaron, fui de acompañante del reportero de Estados Unidos. Anímicamente estaba muy mal; cometí el error de publicar unas notas de ESPN y no le puse crédito, me acusaron de plagio”.

Además, recalcó que fue uno de los momentos más difíciles, incluso llegó a pensar que su trayectoria profesional había terminado: “Me equivoqué, sí, pero no soy un plagiador de notas porque yo soy un buen periodista... Cuatro días me la hicieron cardiaca mientras tomaban la decisión. Fue dolorosísimo, durísimo, lloré porque pensé que mi carrera se había acabado”, afirmó.

Fernando Schwartz salió de ESPN en 2015 (Foto: Facebook@Fernando Schwartz)

Asimismo, recordó que su salida no se dio en los mejores términos: “Cinco minutos antes de terminar el programa, pasa Armando Benítez, vicepresidente de ESPN en México, me da una palmada en el hombro (y me dice): ‘Ya me voy a México, que te vaya bien’; con una sonrisa maléfica y a la media hora yo ya estaba fuera”, recordó Schwatrz.

Sin embargo, en 2014 al hacer los resúmenes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe para Radio y Televisión de Veracruz (medios gubernamentales), volvió a vivir un momento álgido en su carrera cuando lo llamaron a Fox Sports Los Ángeles y posteriormente en mayo de 2015 lo buscaron de Fox Sports México, para empezar la etapa profesional en la que se encuentra actualmente.

Cabe mencionar, que Fernando ha sido galardonado en múltiples ocasiones, ganó el El Calendario Azteca, por mejor cronista deportivo de 1980. Mejor periodista de México en 1996, Las Palmas de Oro en 1992, El Sol de Oro en 1987, asimismo, recibió la entrega de las llaves de la ciudad de Puebla en 1984.

También es el autor de diversos libros del deporte como: La historia de las copas del mundo, El libro olímpico, Sí se pudo, Biografía de Mario Vázquez Raña, entre otros.

Fernando Schwartz tiene una larga trayectoria en la que ha entrevistado a los personajes más importantes del mundo deportivo (Foto: Facebook@Fernando Schwartz)

En los inicios de su carrera cuando se estableció en Televisa, Schwartz tuvo la oportunidad de cubrir varios mundiales de futbol, Juegos Olímpicos de verano e invierno, peleas de boxeo, copas América y partidos de la selección mexicana de fútbol, además de entrevistar a varias personalidades del deporte, como: Pelé, Diego Armando Maradona, Hugo Sánchez, Fernando Valenzuela, Julio César Chávez, Muhammad Ali, Mike Tyson y Nadia Comaneci.

Fernando tuvo su primer contacto con el mundo deportivo al participar en el programa de concursos El Gran Premio de los 64 Mil pesos, donde participó con el tema de: “Fútbol Mexicano de 1969 a 1971 y la Copa del Mundo de 1970”.

Pocos años después de su destacada participación, recibió la propuesta de colaborar semanalmente en el programa radial Comentando el fútbol con Jesús Domínguez García, donde cada domingo presentaba sus comentarios sobre el balompié nacional.

