Cuál es el cargo de María Espinoza que la llevará a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020

María del Rosario Espinoza ganó tres medallas en tres Juegos Olímpicos diferentes. Ahora, sin haberse retirado, brindará su experiencia a las nuevas generaciones. (Foto: CONADE)

María del Rosario Espinoza volverá a vivir la atmósfera olímpica. Estará presente como auxiliar técnico del equipo mexicano de taekwondo que asistirá a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. El presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, Raymundo González, hizo público el anuncio y destacó los aportes que puede brindar una atleta con la experiencia de Espinoza.

“Ella ha estado trabajando con estos muchachos para que consigan sus objetivos, y una de las propuestas de la entrenadora Jannet Alegría era precisamente que María se pudiera integrar como auxiliar técnico. Lógicamente ella le dará al grupo ese aliciente y ese respaldo para que logren sus metas en el certamen”, apuntó González.

María destacó el privilegio que para ella supone esta oportunidad. Asimismo, anunció que apoyará en detalles finales, debido a que ya se cuenta con un gran trabajo previo. “Es un privilegio el verlos entrenar y observar cómo se han esforzado durante mucho tiempo para alcanzar este sueño, y también me honra estar en este equipo porque es la primera vez que el parataekwondo esta en los Juegos Paralímpicos”, dijo Espinoza.

María del Rosario brindará apoyo a los taekwondoines mexicanos en los Paralímpicos de Tokio 2020. (Foto: Twitter/@femextkdoficial)

María del Rosario Espinoza supo convertirse en una de las atletas mexicanas más importantes de todos los tiempos. Su odisea olímpica comenzó en Beijing 2008, cita a la que llegó ya con el estatus de campeona del mundo. En tierras asiáticas, la mexicana confirmó su gran momento y se llevó la medalla de oro tras superar a la noruega Nina Solheim en la categoría de -72 kilogramos. A partir de esa conquista, María se convirtió en referencia obligada para cada uno de los siguientes ciclos olímpicos.

En Londres 2012 cayó en su primer combate, pero logró acceder a la repesca y se coló hasta la pelea por la medalla de bronce. Su triunfo sobre la cubana Glenhis Hernández le otorgó el segundo podio de su carrera. Además, gracias a esa presea, María del Rosario se convirtió en la primera taekwondoín en ganar dos medallas olímpicas. Para ese momento, ya no quedaba duda alguna de que México estaba ante una deportista histórica.

El circuló perfecto cerró cuatro años después, en Río 2016. María obtuvo la plata tras caer ante la china Zhuyin Zheng en la final. Esta presea la convirtió, por lejos, en la mejor representante mexicana en la disciplina al conseguir un podio durante tres ciclos olímpicos diferentes.

María del Rosario Espinoza encabeza la lista de taekwondines mexicanos que triunfaron en los Juegos Olímpicos (Foto: Twitter/Instagram)

No pudo estar presente en Tokio 2020 tras perder en el selectivo ante Briseida Acosta. La posibilidad de asistir a sus cuartos Juegos Olímpicos se difuminó, pero la triple medallista ya ha dejado claro que no piensa en el retiro. Eso sí, ha admitido que no se ve en París 2024. Su incursión como auxiliar técnico representa un gran valor agregado para la delegación gracias a todos los éxitos cosechados a lo largo de su trayectoria

El taekwondo paralímpico mexicano se enfrenta a un reto mayúsculo en Tokio 2020: ganar su primera medalla en el debut de la disciplina en la competencia. La gran tradición que existe para el país en este deporte podría dejar huella en los Paralímpicos de Tokio. El equipo aspira a tener un debut de ensueño.

El combate que catapultó a la historia a María del Rosario Espinoza. Derrotó a Nina Solheim en la final de Beijing 2008. (Foto: Captura de pantalla/Twitter@juegosolimpicos)

México se ha hecho de un nombre en los Juegos Paralímpicos. En total, suma medallas 289 ( 97 de oro, 90 plata y 102 bronce). El equipo de taekwondo saldrá de México el 26 de agosto. Las competencias de la disciplina están programadas para llevarse a cabo del 2 al 4 de septiembre. La participación tricolor arrancará el 3 de septiembre con Juan Diego García, en la categoría K44 -75 kilogramos.

Un día después, harán su presentación Daniela Martínez en K44 +58 kilogramos y Francisco Pedroza en K44 +75 kilogramos. Con un gran trabajo detrás y mucho tiempo de preparación, los representantes mexicanos contarán ahora también con la asesoría de alguien que sabe lo que es hacer historia en la magna justa.

