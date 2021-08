Por qué Rommel Pacheco decidió dedicarse a la política al retirarse como deportista

Pacheco representará a Yucatán en la cámara de diputados (Foto: Twitter/@Rommel_Pacheco)

Tokio 2020 fueron los últimos Juegos Olímpicos en los que participó Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, el clavadista originario de Yucatán se retiró a los 35 años del deporte de alto rendimiento. Con un sexto lugar en el trampolín individual de 3 metros, Rommel cerró esta etapa de su vida.

Aquella madrugada del 3 de agosto Rommel se despidió de la fosa de clavados para darle lugar a su nueva profesión, la política mexicana. Previo a que se realizaran los Juegos Olímpicos, el ex atleta contendió en las elecciones federales del pasado 6 de junio.

Afiliado al Partido Acción Nacional (PAN), Rommel Pacheco alcanzó el porcentaje necesario para cubrir el cargo y representar al estado de Yucatán en la Cámara de Diputados. No sería la primera vez que un ex deportista asuma un cargo público.

Rommel Pacheco participó en sus últimos juegos olímpicos Tokio 2020 (Foto: Twitter@COM_Mexico)

Su amor por el deporte y a su estado natal fueron las principales razones que llevaron a Rommel para incursionar en la política. Recientemente dio una entrevista para el podcast de Jessie Cervantes de la radiodifusora Exa en donde detalló los motivos que lo llevaron a convertirse en político.

Empezó por aclarar que no fue una elección al azar, sino que ya estaba planeada con una preparación profunda y previa a su candidatura. Fuera de la fosa de clavados Rommel Pacheco tiene una trayectoria académica pues cuenta con una licenciatura en administración, una maestría en capital humano, un doctorado honoris causa, es empresario y además sirvió 11 años al Ejército Nacional.

Gracias a la motivación inculcada por sus padres, Pacheco Marrufo realizó estudios académicos junto con su preparación deportiva, con la finalidad de tener una profesión secundaria después de retirarse del deporte de alto rendimiento.

Rommel Pacheco se preparará para ser un político mexicano (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

En el podcast confesó que además de soñarse como deportista olímpico, se imaginó como el gobernador de su estado. Por ello, una vez que vio su retiro deportivo acercarse, optó por perseguir su segunda meta, la carrera política.

Defendió que no fue una elección surgida de la ocurrencia, sino que era parte de su plan de vida y por ello se animó a participar en la política en las más recientes elecciones.

“Esto fue porque desde yo desde niño, en mi cabeza tenía dos objetivos -y los sigo teniendo-, uno era la parte olímpica y el segundo es ser gobernador de Yucatán algún día”, detalló.

Pero antes de convertirse en el gobernador de su estado, aceptó que necesita prepararse para cumplir con las funciones de un servidor público. Fue por ello que decidió empezar su preparación política con un primer paso en las diputaciones federales.

El clavadista Rommel Pacheco peleará por ser Gobernador de México y apoyar al deporte mexicano (Foto: Twitter/@Rommel_Pacheco)

“Para ser gobernador de Yucatán es un proceso largo, de mucha experiencia y primero que nada hay que prepararse. Este es el primer paso, ser diputado. Entonces no fue una decisión al aire, agradezco la invitación que me hicieron para poder estar en esas elecciones pero yo ya lo traía como plan de vida”, añadió.

A pesar de las críticas y cuestionamientos que ha recibido por su elección política, defendió que se enfocará en hacer un gran papel y “generar un cambio” a favor del deporte y sus intereses que aporten beneficio a la sociedad mexicana.

“La gente me pregunta, Rommel ¿por qué vas a la política? sobre todo porque en este país es negativa, sucia y ‘vas a manchar todo lo positivo que has echo en tu carrera deportiva’ y es para generar un cambio. Si bien no voy a cambiar toda la política pero seguramente voy a cambiar y tocar la vida de algunas personas y van a salir adelante”, destacó el ex clavadista.

