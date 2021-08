JJ Macías se posicionó entre los 20 nuevos jugadores más costosos de La Liga

JJ Macías se encuentra es de los fichajes más costosos de LaLiga (Foto: Instagram-@JJMacías)

José Juan Macías emprendió una nueva aventura en el Getafe bajo el mando de “Míchel” González. El joven jugador llegó como una promesa a LaLiga, incluso se posicionó dentro de los 20 jugadores mejor valuados que partieron durante este año al futbol español.

De acuerdo con el sitio Transfermarkt, Macías se ubica en el décimo tercer puesto de esta clasificación. Su valor en el mercado es de USD 11.74 millones. El mexicano se ubica detrás de jugadores como: David Alaba, Memphis Depay y Rodrigo de Paul.

El jugador austriaco, David Alaba ocupa la primera posición, con un valor de USD 64.56 millones. Esto gracias a que fue en busca de abrirse camino en el futbol europeo y llegó este verano al Real Madrid. El puesto siguiente de las contrataciones más valiosas, lo ocupa Memphis Depay, quien dejó al Olympique de Lyon para integrarse al Barcelona por un costo de USD 52.82 millones.

Rodrigo de Paul está en el tercer puesto, con un valor de USD 44.61 millones. Llegó al Atlético de Madrid para establecerse durante cinco temporadas, luego de militar en el Udinese de Italia. Además, el argentino se coronó campeón recientemente en la Copa América.

Macías llegó al conjunto azulón y buscará ser titular en el esquema técnico (Foto: Twitter-@GetafeCF)

“JJ “Macías ha dejado claras sus aspiraciones una vez que arribó al viejo continente. El ex rojiblanco desea ser un jugador histórico y disfrutar el proceso que conllevará conseguir sus metas.

“Para nada es utópico (ser un mexicano histórico en Europa); cada quien tiene su perspectiva de ver la vida y hacer historia en España está dentro de mis metas y eso es lo que va a pasar, solamente es disfrutar y seguir por este mismo camino de seguir trabajando, como se dice los tiempos de Dios son perfectos y uno tiene que hacer lo que le corresponde en el entrenamiento y en la cancha”.

En ese sentido, el futbolista aseguró que no se debe demeritar el trabajo de nadie solo por la nacionalidad que posee. Afirmó que todo se trata de esfuerzo y capacidades.

“Esto no es de nacionalidades, es de capacidades humanas. No hay porque hacer menos al mexicano porque al final del día somos seres humanos y yo no comparto esa parte de que el mexicano está en desventaja, esto no es de nombres, esto no es de nacionalidades, como te lo dije se trata de capacidades y está en uno seguir trabajando y poder destacar”, declaró para ESPN.

JJ Macías estará bajo el mando del entrenador José Miguel González "Míchel" (Foto: Juanjo Martin/EFE/Archivo)

Cabe recordar, que JJ llegó al Getafe en calidad de préstamo por un año, por ello declaró que no tiene presión alguna y demostrará sus cualidades en el tiempo que milite en el conjunto español: “Para empezar no hay presiones, tengo un año y voy a gestionar este año para pasarla disfrutando que es de la manera que puedo demostrar y sacar lo mejor de mí, siendo feliz y obviamente sé que debo y voy a demostrarlo en este periodo, es un tiempo correcto y suficiente para mostrar mi calidad.”

Una de las motivaciones de Macías, es el enfrentarse a los mejores jugadores de LaLiga y poder dar su máximo esfuerzo en la cancha: “Obviamente la ilusión es al máximo porque me voy a enfrentar a los mejores, estoy en la mejor liga del mundo y por ende la preparación también tiene que ser a tope, no hay que dar ventajas en ningún aspecto ni en ningún tema, es una realidad que la ilusión está a tope pero también a ese mismo nivel está la preparación”.

SEGUIR LEYENDO: