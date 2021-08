Así será el homenaje de Psycho Clown a su padre Súper Porky en Triplemanía XXIX

Psycho Clown rendirá homenaje a su padre con su máscara (Foto: Twitter-@Psychooriginal)

Hace unas semanas, se dio a conocer la trágica noticia de que el legendario luchador, Súper Porky, murió a los 58 años de edad. El acontecimiento conmocionó al mundo de la lucha libre y ahora su hijo, Psycho Clown le rendirá homenaje en uno de los eventos más importantes: Triplemanía XXIX, el cual se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México.

Psycho Clown dio a conocer los detalles de la máscara que llevará con algunas de las frases de su padre como: “Que la sombra de Super Porky los cubra y proteja”, “Recuérdenme”, “Coman frutas y verduras”, o “Hasta la vista, baby”.

Asimismo, le dedicó un emotivo mensaje previo al evento: “Brazo de Plata x Psycho Clown. Mi máscara para hoy #TriplemaniaXXIX. Siempre estuviste para mi, en cada lucha que me brindaste tu consejo y hoy tu lucharás conmigo. El gran Brazo de Plata y Psycho Clown salen con todo. Que la sombra de Súper Porky me cubra y me proteja”, escribió en su cuenta de Twitter.

