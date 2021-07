De qué murió Súper Porky, el legendario luchador mexicano

Súper Porky falleció a los 58 años de edad (Foto:Twitter/@InadaptadosTV)

La lucha libre mexicana se encuentra de luto, pues una de sus máximas figuras, Súper Porky o Brazo de Plata, falleció de manera sorpresiva a los 58 años de edad.

La noticia fue revelada por Blue Demon Jr., quien lamentó el fallecimiento de José Luis Alvarado Nieves, nombre real del luchador, quien también era miembro de una dinastía de grandes gladiadores. Súper Porky era hermano de Brazo de Oro y padre de Psycho Clown y Goya Kong.

Por su parte, Psycho Clown, quien también era conocido como Brazo de Plata Jr., dio a conocer la causa del deceso de su padre: “Mi papá murió de un infarto. Estamos destrozados. Fue sorpresivo. Llegué a su casa, que está a cuadras de la mía, lo vi, traté de reanimarlo, pero ya había muerto”, indicó el luchador a TV Azteca.

Psycho Clown, también explicó que la partida de su padre fue más que inesperada, debido a que estuvo con él la tarde del lunes, pero cerca de las 21:00 horas recibió una llamada de la pareja sentimental del Brazo de Plata para notificarle del estado de salud de su padre.

Tras lo ocurrido, Psycho compartió en redes sociales la emotiva despedida que le dedicó a Súper Porky, donde le agradeció por haberle inculcado el amor por la lucha libre.

Hijo de Súper Porky dedicó emotiva despedida a su padre (Foto: @Psychooriginal)

“Yo su JB cómo él me decía, estoy agradecido eternamente con mi padre Dios todo poderoso, por haberme prestado a un gran consejero, que me enseñó el amor por mi bendita lucha libre, que me enseñó a ser fuete ante cada momento de la vida, cada noche de mi infancia que me sentaba él a su lado para contarme todas sus porky aventuras, que realmente me han ayudado y me siguen vibrando en mi mente cada momento”, publicó a través de su cuenta de Twitter.

“Gracias Dios por haber dado la oportunidad de tener a un gran ser humano, que siempre se levantaba con mucha resiliencia a cada momento de duelo en su vida. Te amo padre hasta la eternidad y allá nos vemos”, agregó.

Cabe recordar, que Alvarado Nieves era originario de la Ciudad de México y debutó en la lucha libre junto a su hermano, quien era conocido como El Brazo de Oro. En algunas ocasiones también llegó a formar un trío de luchadores junto a otro de sus hermanos cuyo nombre era El Brazo.

“Los Brazos”, lucharon por todo México y se convirtieron en campeones internacionales cuando pelearon en la NWA Hollywood Wrestling, con sede en Los Ángeles, California, en 1981. A partir de entonces los hermanos pelearon en una gran cantidad de campeonatos donde apostaban su máscara, hasta que finalmente la perdieron en 1988 contra el trío de luchadores conocidos como “Los Villanos”.

Psycho Clown trató de reanimar a su padre pero no fue posible que sobreviviera (Foto: Instragram/ @luchalibreaaa)

Pese a su derrota, Alvarado Nieves logró debutar en el CMLL y se reconstruyó bajo el nombre de Súper Porky, ya que para entonces había subido una gran cantidad de kilos y presentaba obesidad. Poco a poco sus participaciones se fueron convirtiendo en presentaciones de carácter cómico.

En 2005 participó en World Wrestling Entertainment y en 2008 peleó contra su hermano El Brazo en la Guerra de Titanes. Finalmente, en 2016 tuvo su última pelea en el evento Homenaje a Dos Leyendas, donde derrotó en coalición a Cibernético, Mr. Niebla y Último Guerrero.

No obstante, en los últimos años había atravesado problemas de salud debido al sobrepeso que padecía y problemas económicos debido a una estafa de la que fue víctima.

