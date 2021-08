La reacción de Luis García sobre Messi y su llegada al PSG: “él debe elegir”

Luis García postigo habló sobre Messi (Foto: Instagram@garciaposti)

El fútbol internacional ha sido azotado con la gran novedad de que Lionel Messi ya no será el jugador del Barcelona. La noticia impactó al ámbito futbolístico, pues el legendario ‘10′ del Barca dejaría la vacante para migrar al Paris Saint Germain.

Diferentes aficionados, periodistas deportivos, y personas involucradas en el fútbol se conmovieron con el hecho y la forma abrupta con la que Messi anunció su salida de la institución que lo vio crecer personal y deportivamente.

En México, diferentes comentaristas deportivos y analistas hablaron sobre el hecho que marcó un capítulo en la historia del fútbol europeo, ya que su partida dio demasiado de qué hablar. Incluso en el país se abrió un espacio para la burla y bromas del arribo del delantero argentino a la liga mexicana.

Luis García Postigo, un referente del balompié mexicano, tuvo la oportunidad de probar suerte en Europa luego de varias temporadas con Pumas. Con su experiencia como jugador, y ahora con su papel de comentarista deportivo, compartió su opinión al respecto de la situación de Messi - Barca.

Por medio de redes sociales, el Doctor García publicó un video en donde empezó por analizar la situación que vivía el astro argentino y llamó a la ruptura de Barcelona con Messi como “un divorcio” en donde se estará buscando un culpable del problema.

“Cuando existe un divorcio de esta manufactura, una ruptura tan fuerte, siempre se busca un culpable. Esto pareciera un tipo de novela donde está el malo y el bueno, cosa que en la vida no es así”.

Messi usará el dorsal 30 (@PSG_espanol)

El Doctor divorcios justificó que la salida de argentino de 34 años se debió a que no se llegó a un acuerdo con los directivos del equipo español y se orilló al jugador a salir de la institución a pesar del cariño que le tiene a la institución.

“Yo siempre he creído que el futbolista, a nivel nacional sobre todo, debe decidir sobre su futuro. Debe ser él quien sea el encargado de decidir en dónde quiere jugar, en dónde debe estar. Por qué sí o por qué no”, detalló.

Las redes sociales se inundaron de las conmovedoras imágenes del discurso que dio Lionel al confirmar su salida del club azulgrana. Sus lágrimas y las pocas palabras que ofreció en relación a su salida también fueron elementos de discusión.

Opinión de Luis García sobre Messi (Foto: Twitter/ @AztecaDeportes)

Ante ello, el compañero de Christian Martinoli retomó el tema del romanticismo que existe entre los jugadores y los clubes, pues se les toma afecto por la trayectoria y el amor a la camiseta para cumplir un “ciclo” con ella.

“Siempre existen estas cuestiones románticas de que futbolistas de la talla de Messi inicien y terminen en un solo club. Esas historias románticas ya no existen. No hay culpables, no hubo un acuerdo, no se llegó a un acuerdo”, sentenció.

Messi y su llegada al Paris Saint Germain

Lionel Messi firmó finalmente su esperado contrato con Paris Saint-Germain, para completar el traspaso que confirma el fin de su larga asociación con Barcelona y lanza una nueva era en el fútbol francés.

PSG firmó a Messi (Foto: Archivo)

PSG informó en una declaración que el astro argentino de 34 años firmó un contrato de dos campañas, con la opción de una tercera temporada.

“Estoy emocionado de comenzar una nueva etapa de mi carrera en el París Saint-Germain”, dijo Messi. “El club y su visión están en perfecta armonía con mis ambiciones. Sé lo talentoso que es el equipo. Estoy decidido a construir junto a ellos algo grande para el club y la afición y estoy deseando salir al campo del Parque de los Príncipes”.

Resulta un hecho simbólico el que Messi vaya a usar el número 30. Fue el mismo que llevó en los dorsales durante sus primeras dos temporadas con el Barcelona, antes de emplear el 19 y luego el 10, que Neymar ocupa actualmente con el club parisiense.

