Liga MX femenil: Pachuca confirmó la renuncia de la entrenadora Antonia Is

Antonia Is (Foto: Twitter@is_tona)

A cuatro jornadas de haber arrancado las acciones en la Liga MX femenil, las Tuzas de Pachuca se quedaron sin entrenadora. La noche de este martes 10 de agosto tanto la estratega como las redes oficiales del equipo confirmaron que María Antonia Is Piñera, mejor conocida como Toña Is, decidió rescindir su contrato con el equipo de la Bella Airosa, acción que fue tomada de común acuerdo entre las dos partes.

En el comunicado oficial difundido por medio de la cuenta de Twitter de @TuzosFemenil, dieron a conocer que “por motivos personales de la Profesora Antonia Is, llegamos a un común acuerdo para finiquitar el contrato como estratega del equipo femenil del Pachuca”.De igual forma agradecieron el profesionalismo de la exdirectora técnica y le desearon éxito en sus proyectos a futuro.

En tanto, la propia entrenadora se encargó de comunicar la decisión por medio de sus redes sociales. “Lamentablemente, motivos personales y familiares en España hacen que no pueda continuar en el club y creemos que es la mejor decisión para ambas partes (...) sé que vienen grandes desafíos para el club. Espero que sea un hasta pronto y nuestros caminos se vuelvan a cruzar en un futuro”, escribió la exjugadores originaria de Oviedo, en el país ibérico.

Antonia Is logró llegar a los cuartos de final del Guard1anes 2021 con Pachuca (Foto: Twitter@is_tona)

Aunque los resultados deportivos no fueron el motivo de la renuncia, el desempeño de su equipo hasta la jornada cuatro se alejó del buen funcionamiento que demostró durante el último semestre. Después de cuatro jornadas, su último marcador fue un empate en contra del Atlético de San Luis y el resultado las ubicó en el lugar número 11 de la clasificación general.

En los cuatro encuentros disputados en la presente campaña sólo pudo conseguir cinco puntos de doce posibles. Únicamente logró sobreponerse a los Rayos del Necaxa por marcador de dos a uno. Por otro lado, empató contra Tijuana y la única derrota que permitió fue en contra del Cruz Azul. Anotó y recibió la misma cantidad de goles, es decir, tres, por lo que se encontró lejos de los puestos de clasificación.

Toña Is llegó al equipo a principios del año 2021. Luego de confirmar la renuncia de Eva Espejo, la española tuvo el principal objetivo de competir por el campeonato de la liga. De esa forma, durante el Guard1anes 2021 finalizó en la sexta posición general, puesto que le permitió disputar la liguilla en su primer torneo al frente del club. No obstante, no logró superar la ronda de cuartos de final, pues perdió los dos encuentros frente al Atlas.





Información en desarrollo*