“Juego igual en Chivas que en Selección”: Alexis Vega respondió a las críticas por su desempeño

Alexis Vega respondió a las críticas sobre su rendimiento en Chivas (Foto: Amr Abdallah Dalsh/ REUTERS)

Sin duda alguna, Alexis Vega fue uno de los jugadores más destacados en el esquema de Jaime Lozano en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Incluso, se hablaba de su posible salida al viejo continente.

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar, pues muchos aficionados aseguraron que el jugador no brilla de la misma manera en el equipo rojiblanco. Por ello el jugador dijo en conferencia de prensa que pone el mismo empeño tanto en el Tri como en las Chivas y ha logrado consolidarse en el equipo de Víctor Manuel Vucetich.

“La gente no sé cómo puede decir eso o cómo ve el futbol, en más de un año en el club he mostrado cosas importantes, regularidad que nunca había tenido en mi carrera. De Chivas ya iba con un gran nivel y en la Selección fue de la misma manera. Yo juego igual que en la Selección que aquí en Chivas”, mencionó.

Asimismo, dejó claro que, si bien el equipo no ha atravesado por buenas campañas, él ha mostrado buenos resultados: “Igual no hemos tenido buenas campañas, pero los resultados ahí están, estar incluido como el segundo o tercer mexicano con más asistencias, pero por no hacer un buen torneo no se destacan esas estadísticas, estoy tranquilo porque trabajo para mi equipo, voy a seguir trabajando para tener más éxitos”, declaró.

