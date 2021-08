Alan Pulido encendió la polémica por crítica a los fichajes de Chivas

Alan Pulido ya suma 14 goles en la MLS (Foto: Twitter / @SportingKC)

Cuatro Divango es un rapero mexicano que se ha hecho popular por su música dedicada a Chivas, ya que tiene distintos temas en honor a los rojiblancos y ha demostrado toda su pasión por el fútbol. Este martes, el artista lanzó una publicación en su cuenta de Twitter donde dejó ver su inconformidad con el plantel.

Divango destacó cómo el Paris Saint German supo contratar a Lionel Messi del Barcelona y a Sergio Ramos del Real Madrid sin pagar un solo euro por traspaso. En ese sentido, hizo una comparación con Chivas y remarcó que no son capaces “ni de fichar jugadores de la Liga de Expansión”.

Entre los muchos likes de la publicación, destaca el del ex jugador del Rebaño, Alan Pulido quien parece sumarse a la crítica del equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich.

Cabe destacar que, tanto Divango como el jugador de Kansas City ya habían tenido un acercamiento previo, cuando el rapero le hizo un peculiar homenaje a Pulido. Divango decidió componerle una canción, haciendo alusión al número nueve que portaba en la playera y a los goles que protagonizó en las Chivas de Guadalajara.

Alan Pulido le dio like a una publicación que criticaba a su antiguo equipo de la Liga MX (Foto: Twitter-@CuatroDivango)

Asimismo, dentro del tema musical se dio a conocer parte de la trayectoria del futbolista, pues llega a mencionar el inicio de su carrera en las fuerzas básicas de los Tigres UANL, además de su llegada al Club Deportivo Guadalajara donde brilló de manera significativa.

“Se vistió de chivahermano llegando al más gigante, brillante, te cambia el partido en un instante (...) Pulido con pierna derecha llega y la engancha, golazo” , se escucha en la canción.

Incluso, Alan aparece en el video que ya cuenta con más de medio millón de reproducciones en YouTube. Durante la grabación se puede observar al goleador haciendo dominadas con un balón junto a su automóvil, un Ferrari color negro.

Por otro lado, la salida de Alan Pulido de Chivas estuvo envuelta en conflictos con la directiva rojiblanca. Fue el propio delantero mexicano quien enfatizó que nunca logró un acercamiento con la directiva encabezada por Ricardo Peláez.

“No seguí en Chivas porque llegan entrenadores nuevos y directores deportivos que uno no es de su gusto. Nunca hubo un diálogo con la directiva y me buscó Sporting. Eso me gusto, por eso tomé el reto”, dijo Pulido.

Alan Pulido se enfrentará a la Liga MX en la Leagues Cup (Foto: Jayne Kamin/ REUTERS)

El último campeón goleador mexicano de la Liga MX nunca tuvo la oportunidad de hablar con Peláez, situación que lo motivó a dejar la institución, y dejó claro que no fue por un tema económico: “Nunca hablé con Peláez y Tena para que me dijeran si me tenían en sus planes. No quería salir de Chivas, fui el goleador. Había una plática pendiente y nunca se llevó a cabo. Decían que quería más dinero y eso no era así”, argumentó el delantero en entrevista para Jorge Ramos.

“La oferta de Kansas fue motivante del lado del salario, es uno de los motivos por los cuales también ver el futuro. Pero la parte deportiva es importante”, concluyó.

En la Liga MX, el delantero acumuló 117 partidos en Chivas y 118 con Tigres UANL en los que marcó 41 y 31 goles, respectivamente. En diciembre de 2019, el delantero fue vendido al Sporting Kansas City por una cifra alrededor de $10 millones de dólares.

En la liga del país vecino, ya suma 27 partidos, 14 goles y 6 asistencias con Sporting Kansas City. Alan será uno de los goleadores mexicanos que estará presente en la Leagues Cup y enfrentará a equipos de la Liga MX.

