Valeria Ortuño: quién es y cuál fue su camino para llegar a los JJOO de Tokio

La marchista Valeria Ortuño busca cambiar la imagen de México y ganarse una medalla olímpica en los JJOO de Tokio 2020 (Foto: CONADE)

La atleta mexicana Valeria Ortuño Martínez, se especializa en la marcha atlética. Nació un 27 de mayo de 1998 en la Ciudad de México. Desde sus 14 años de edad se ha desempeñado como una deportista de alto nivel, ahora, a sus 23 años ha logrado grandes marcas en su deporte: obtuvo el tercer puesto en el Campeonato Mundial de Marcha en equipos y fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2014, llevados a cabo en Nankín.

Valeria Orduño, que será la representante en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en los 20 kilómetros de caminata, llegó por casualidad al deporte que práctica desde hace una década como atleta de alto rendimiento. En una entrevista patrocinada por Megacable comentó:

“Yo quería correr aunque nunca pensé, como, hacerlo profesionalmente, yo inicié queriendo hacer deporte pero corriendo, fue por coincidencia totalmente. El entrenador con el que me acerqué con el que me acerqué era marchista y él fue el que me dijo, -por qué no intentas la marcha y si te gusta te quedas y sino no, yo te llevo con alguien con el que puedas correr- y me gustó, me gustó muchísimo desde los primeros entrenamientos y decidí quedarme”.

La atleta mexicana Varia Ortuño, busca ser un referente para las generaciones que inician en el atletismo. (Foto: Twitter/@Dxt_Mx)

La prueba de los 20 kilómetros

Para la marchista, la competencia de los 20 kilómetros es una prueba larga, “pero dentro de la marcha sigue siendo rápida, las estrategias van cambiando, depende de la competencia”, porque pueden ser cambiantes el clima, las rivales. En la disciplina se debe buscar un buen ritmo, pero los últimos kilómetros son los más relevantes para cerrar con el mejor tiempo.

A lo largo de la historia del deporte mexicano ha habido marchistas reconocidos a nivel mundial y Valeria Ortuño, siente que tiene la responsabilidad de ser una de las grandes marchistas mexicanas. Una de sus referentes en el atletismo es Lupita González quien se ganó la medalla de en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

La marchista considera que, Lupita González dio la pauta para motivar a más atletas a dar mejores resultados dentro de su disciplina, para que más mexicanos se disputen las medallas.

Valeria Ortuño representará a México en la competencia de los 20 kilómetros de caminata en los JJOO de Tokio (Foto: Gobierno de México)

Vale quiere poner en alto el nombre de su país

Para Valeria, uno de sus principales objetivos, es dar lo mejor de ella para poner en lo alto la imagen que se tiene de México a nivel mundial. Porque piensa que “ser marchista es bonito, porque tiene muchas posibilidades de cambiar la imagen del país, porque me gusta tener esa libertad de poder cambiar algo”, describe como emocionante, que entre sus metas tenga la oportunidad de poder poner a México en lo alto, porque expresó en la entrevista para Megacable que de la tierra tricolor quizá hay

“Reconocimientos malos en todos lados, y ser yo, alguien que pueda dar una cara distinta de México, de saber, de llegar a otro país extranjero y decir aquí está México, aquí está presente y es de los mejores países; eso es lo que me emociona muchísimo, poder ser yo quien ponga a México en una buena imagen”

Cómo ha conseguido sus metas en el deporte

Su familia siempre ha estado presente en la trayectoria deportiva de Valeria, porque han estado en los momentos buenos y malos. Aunque en alguna de sus competencias de la marchista no haya tenido los resultados esperados, su papá y mamá siempre están para recibirla y brindarle su cariño incondicional.

La atleta mexicana Valeria Ortuño dio la marca olímpica en los 20 Km en Dundinska con un tiempo de 1:29:11 (Foto: Twitter/@Indereq_)

Al inicio de su carrera, la joven atleta no tenía ningún patrocinio o un apoyo del gobierno, pero sus papás solventaron los gastos desde alimentación, tenis, hasta entrenamientos. Para ella su familia es un pilar importante para dar lo mejor de sí en sus competencias, pues, siempre la han apoyado para cumplir sus sueños.

La situación que pasó sobre la falta de apoyo para atletas como ella en sus inicios, fue algo que la hizo reflexionar en torno a los patrocinios u ayudas en el deporte, porque piensa que las marcas deben acercarse a los y las atletas que están en el proceso, “no sólo que están iniciando, sino que están en el proceso de subir los resultados”.

La marcha a los Olímpicos de Tokio

En marzo de 2021, Ortuño realizó el mejor tiempo de su trayectoria deportiva de 1:29:11 horas, en Dudince, en Eslovaquia, tras dicha hazaña consiguió su pase a los Juegos Olímpicos que se realizarán en tierras niponas. Para la atleta de alto rendimiento es un logro muy importante como mujer deportista.

“Las mujeres hemos comenzado a formar nuestro camino e ir en busca de igualar los resultados olímpicos de los hombres, como lo hizo Lupita González al ser la primera medallista en la prueba y nosotras tenemos la intención y las ganas de tener resultados importantes, estamos entrenando y enfocadas para eso; tenemos posibilidades de pelear por los primeros lugares”, expresó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

