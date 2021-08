“Es momento de cerrar este ciclo”: el contundente mensaje de Alexa Moreno tras Tokio 2020

La gimnasta representó a México en Tokio 2020 (Foto: Tw @alexa_moreno_mx)

Después de que la gimnasta Alexa Moreno obtuviera el cuarto lugar en la modalidad de salto de potro durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la atleta mexicana dio un mensaje muy personal a todos sus seguidores.

“Es momento de cerrar este ciclo, uno que ha sido especialmente complicado en más de un sentido. Me quedo tranquila con mi participación”, comenzó a escribir Alexa desde su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo destacó que hubieron cosas que perfectibles durante el periodo competitivo en el que estuvo, pero ahondó en que estaba satisfecha con su desempeño.

“Sé que no fue perfecta, pero estoy muy muy feliz de haber podido competir en todos los aparatos y cumplir con mi objetivo. Pasar a la final de salto. Creo que, a pesar de haber estado tan cerca de estar en el podium, obtuve un mejor resultado del que esperaba”, destacó la deportista.

También añadió que asistió a Japón bastante segura de si misma y de todo el esfuerzo previo que realizó para tener el nivel de exigencia que demandan los Juegos Olímpicos.

“Disfruté mucho el día de la competencia, me sentí tranquila y segura y tenía confianza en mí, en que tenía la capacidad de hacer un buen papel. Con eso me quedo. Cumplí e hice mi trabajo bien hecho y pagué mi deuda conmigo misma. Estuve muy bien acompañada y muchas personas me dieron ánimos y apoyo para llegar a este resultado y doy gracias al cielo por haberme otorgado esa ayuda cuando más lo necesitaba”, añadió.

De igual forma, recalcó que de ahora en adelante se dispondrá a averiguar que es lo que hará próximamente, pero no detalló si en sus planes la gimnasia aún figuraba.

Ahora es tiempo de al fin descansar y pensar en lo que habrá en mi futuro próximo.

Ante este mensaje, los seguidores de la gimnasta no tardaron en reaccionar y aplaudieron su participación durante Tokio 2020, además de que la alentaron a seguir en su disciplina.

Desde “Pero qué dices, ídola, lo hiciste de maravilla. Cuánto orgullo y admiración verte ahí. Y qué fantástico fue mirarte crecer y hacer proezas en las pruebas. ¡Felicidades!” hasta “te admiro por tu disciplina, tú constancia, persistencia y por mantenerte de pie ante la adversidad y la crítica, quisiera seguir viéndote competir pero respeto tu decisión, eres grande y la mejor. Saludos y un fuerte apretón de mano izquierda, siempre listos”, fueron algunos de los comentarios que le llovieron a Alexa Moreno.

La atleta sorprendió a los mexicanos con su participación (Foto: Lindsey Wasson/Reuters)

Cabe recordar que la gimnasta Alexa Moreno logró posicionarse en el cuarto lugar durante la final de salto de potro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Con ello, aunque no consiguió una presea para México, logró colocarse como una de las mejores del mundo en esta categoría.

La mexicana fue superada por la brasileña, Rebeca Andrade, por la estadounidense Mykayla Skinner y la surcoreana Yeo Seojeong, quienes se llevaron las preseas de oro, plata y bronce respectivamente.

Durante su participación final, Alexa Moreno obtuvo la calificación de 14.716, mientras que la ganadora del oro terminó con 15.083. Esto quiere decir, menos de un punto de diferencia.

Así, en primer su salto obtuvo 14.766, inició con gran potencia y colocó adecuadamente las piernas al concluir el brinco. Para el segundo dio otro salto con un doble giro y le dieron un 14.666, lo cual promedió el total con el que casi logró llegar al podio.

