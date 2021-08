Las fotos del cambio físico de Neymar durante sus vacaciones en Ibiza que encendieron las alarmas en el PSG

El jugador brasileño del PSG, Neymar Jr. (EFE)

Neymar se encuentra por estas semanas disfrutando de unas merecidas vacaciones. Después de una extenuante campaña 2020/21 en la que no pudo conquistar la Champions League con el París Saint-Germain (PSG) ni tampoco la Ligue 1, el futbolista brasileño disputó la Copa América con su país y llegó hasta la final, instancia en la que cayó derrotado ante la Argentina. Al término de aquel duelo celebrado en el Maracaná, el delantero pudo por fin comenzar su descanso.

El ex Barcelona estuvo algunos días en su tierra natal junto a amigos y familiares y más tarde emprendió un viaje rumbo a Ibiza, destino elegido por varias estrellas del fútbol mundial. Allí está junto a su hijo, su ex pareja (madre del niño) y el esposo de ella, lo cual demuestra la buena relación que tiene con su ex novia. Además, también compartió una tarde con el italiano Marco Verrati, uno de sus compañeros de equipo.

Pero Ney siempre fue cuidadoso en las redes sociales al mostrarse con alguna remera puesta u otra prenda que ocultara su abdomen. Es que ahora unos paparazis pudieron capturar al futbolista a bordo de un yate navegando por las aguas del Mar Mediterráneo. Allí, se lo ve al hombre surgido del Santos completamente relajado y en cuero, disfrutando del clima cálido del lugar y del paisaje. Pero lo que más llamó la atención fue su físico.

Neymar en el yate junto a su hijo (The Grosby Group)

Lejos de lucir abdominales, el cuerpo del jugador de 29 años parece denotar la falta de ejercitación. A diferencia de figuras como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, quienes durante sus vacacione continúan trabajando en el gimnasio, las fotos de Ney sugieren que él opta por disfrutar lejos de los entrenamientos.

En las imágenes también se ve que ha cambiado el look. En la Copa América tenía el teñido pelo rubio, pero más largo de lo que lo luce ahora. Además, hace algunas semanas se habían viralizado otras fotografías en donde se lo veía con unas trenzas postizas, algo que parece haber descartado rápidamente.

Lo cierto es que a Neymar se lo nota contento, en maya y tomando sol con lentes oscuros, un reloj en su mano derecha, aritos en las orejas y una cadena que cuelga de su cuello. Aunque en las redes sociales varios usuarios se han alarmado por su estado físico sobre todo teniendo en cuenta que este sábado el PSG debutará en la Ligue 1 ante el Troyes. Si bien el Diez no estará presente, los fans parecen preocupados por el tiempo que le demandará ponerse a punto para estar en su mejor nivel.

La foto de Neymar fuera de estado que preocupó a sus fans (The Grosby Group)

En este contexto hubo portales galos, como RMC Sports, que difundieron las imágenes y criticaron el estado de quien es la máxima estrella de la liga de Francia, aunque no publicaron información sobre cómo cayeron estas fotos en los pasillos del PSG.

“Cristiano con 36 años y Neymar con 29, qué diferencia!....Por esta razón ha ganado 5 balones de oro y Neymar ninguno..CR es el fruto de años de trabajo y profesionalismo que algunos imitan pero no igualan. El Talento no lo es todo!”, publicó un usuario en Twitter que comparó fotos de ambos futbolistas. Al tiempo que varios lo acusaron de tomar mucha cerveza en sus días libres.

Neymar deberá volver en los próximos días a París para sumarse a los trabajos bajo las órdenes del argentino Mauricio Pochettino, allí se encontrará con compañeros como Leandro Paredes, Kyllian Mbappé y Mauro Icardi, pero también con refuerzos de lujo como Sergio Ramos, proveniente del Real Madrid, y Gianluigi Donnarumma, quien llegó del Milan. El equipo extraña al goleador brasileño ya que sin él este domingo perdió ante el Lille la Supercopa de Francia, disputada en Tel Aviv. Aunque, en ese duelo tampoco estuvieron estrellas como Ángel Di María, Marquinhos o Mbappé, ni ninguno de los fichajes.

Las imágenes de Neymar de vacaciones en Ibiza

Así está Neymar, a días de volver a Francia para sumarse al PSG (The Grosby Group)

