“Paremos con el barato patrioterismo”: Luis García tundió a aficionados que criticaron al equipo de softbol

El equipo de softbol femenil que participó en Tokio 2020, y que logró una actuación histórica para la delegación mexicana, pasó de los halagos al repudio. Y es que con la filtración que realizó la boxeadora Brianda Tamara sobre los uniformes del equipo que fueron encontrados en la basura, se generó una gran polémica.

Durante la madrugada de este jueves, la boxeadora compartió en redes sociales el hallazgo de los uniformes que usaron las integrantes del representativo mexicano y apuntó que las jugadoras los habían desechados antes de partir de la villa olímpica.

En México las opiniones divididas no se hicieron esperar, pues mientras un sector de los aficionados al deporte lamentaron el comportamiento de las deportistas, otros argumentaron sobre el patriotismo que impera en el país y que no había motivo para castigarlas mediáticamente.

Ante esta situación, Luis García Postigo compartió su opinión al respecto, pues pidió que se dejara de lado el “barato patrioterismo” que desprestigiaba a las deportistas. Por medio de redes sociales

El famoso Doctor García recordó su etapa de jugador en redes sociales y la ocasión en la que participó en unos Juegos Olímpicos. Ahora con motivo del escándalo del equipo de softbol, expuso su opinión en sus cuentas oficiales de internet y dijo que no es “ni mejor o peor mexicano” por no haber conservado sus uniformes.

“Participé en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Utilicé dos uniformes, uno verde y el otro blanco. En mi casa no tengo ninguno de los dos, y eso no me hace ni mejor ni peor mexicano. Paremos con el barato patrioterismo carajo!!!”, publicó el actual comentarista deportivo.

En el año de 1996 García jugó con la selección olímpica que participó en el torneo de fútbol en la edición de Atlanta; el equipo llegó a los cuartos de final de la competencia y se quedó en el camino por la medalla al perder con un marcador de 2 - 0 contra Nigeria en cuartos de final.

Los uniformes de aquella contienda fueron criticados por los aficionados pues el color alternativo de blancos y rojos no era una combinación usual para México. Aunque no se sabe qué hizo Luis García con aquel uniforme, confesó que no lo conservó y no le causa remordimiento el hecho de no tenerlo.





