“¡Ridículos!”: David Faitelson arremetió contra quienes condenaron a las atletas de sóftbol

Las jugadoras de la selección mexicana de sóftbol fueron criticadas por tirar a la basura los uniformes (Foto: Jorge Silva/ REUTERS)

Luego de la polémica que se desató por el caso de los uniformes de atletas olímpicas hallados en la basura, la Federación Mexicana de Sóftbol ofreció una disculpa al país y señaló que se realizará una investigación a fondo: “Extendemos de antemano una disculpa a todo México por este hecho y nos comprometemos a llegar hasta sus últimas consecuencias”.

Por ello, el analista deportivo David Faitelson volvió a pronunciarse sobre lo que hicieron las jugadoras y dejó claro que desde su opinión, se está haciendo mucho escándalo, y tachó de ridículos a las autoridades que tomarían cartas en el asunto.

¡Qué escándalo en México por los uniformes del equipo de sóftbol! Tampoco me parece que debamos llevar este tema a una dimensión más de lo que realmente es. Se equivocaron, punto, pero nada que ver con nacionalismo ni tampoco la PGR debería de abrirles un expediente. ¡Ridículos!”

David Faitelson arremetió contra las sanciones que se les impondrían a las atletas de sóftbol (Foto: Twitter-@Faitelson_ESPN)

Asimismo, el conductor de programas de debate como Futbol Picante y Cronómetro, criticó al presidente del Comité Olímpico Mexicano por ser tan duro y se ofreció a comprar los uniformes que desecharon para que la Federación Mexicana de Sóftbol “les pague un buen psicólogo” a las dirigidas por Carlos Bernaldez.

Las opiniones de distintos personajes del mundo deportivo no se hicieron esperar. El ex futbolista y comentarista deportivo Luis García también se pronunció y recordó su participación en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. García mencionó que durante la justa usó dos uniformes, sin embargo, no conserva ninguno de los dos.

“Participé en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Utilicé dos uniformes, uno verde y uno blanco. En mi casa no tengo ninguno de los dos, y eso no me hace ni mejor ni peor mexicano. Paremos con el barato patrioterismo carajo!!!”, se lee en la publicación del ex futbolista.

En ese sentido, Faitelson recalcó que los atletas olímpicos representan al deporte de un país, no al país como tal: " No confundamos ni mezclemos un patriotismo o un patrioterismo absurdo que no existe”, escribió.

Luis García también se pronunció respecto al caso de los uniformes de sóftbol (Foto: Twitter-@Faitelson_ESPN)

Cabe recordar, que las boxeadoras Brianda Tamara y Esmeralda Falcón fueron quienes hallaron las prendas en bolsas de basura dentro de la villa olímpica de Tokio. Las pugilistas publicaron imágenes en sus redes sociales en las que se ven uniformes que el Comité Olímpico Mexicano (COM) dio a las deportistas de sóftbol.

Por su parte, Rolando Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de Sóftbol, justificó el hecho al argumentar que solo fue un motivo de equipaje, ya que las seleccionadas mexicanas cuentan con muchos uniformes.

La Federación Mexicana de Sóftbol reprobó las acciones que realizaron las jugadoras del equipo nacional que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y dejarán de convocar a las responsables de tirar los uniformes de concentración, entrenamiento y de gala a la basura.

“El que la selección mexicana llevara cerca de tres meses en concentración y gira de preparación y la cantidad de equipo que debe de cargar cada jugadora no es motivo para haber tomado esa decisión”, se lee en el texto.

David Faitelson tachó de ridículos los castigos a las atletas de sóftbol (Foto: Instagram@davidfaitelson_espn)

La noticia se hizo viral y el Comité Olímpico Mexicano lo calificó como un “agravio a la identidad”. Carlos Padilla agregó: “Claro que sí, el uniforme de quienes representan a México, tiene un gran significado, porque lleva la bandera de nuestro país en el pecho, que defienden a capa y espada nuestros deportistas”.

Al principio se creía que las jugadoras simplemente habían decidido no regresar a sus hogares con los uniformes, pero según el Comité Olímpico Mexicano las atletas habrían preferido llevarse las colchas y almohadas, en lugar de los uniformes, “porque no están en los cuartos”.

