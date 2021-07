Conmoción y controversia en Cuba: una promesa del atletismo murió después de que un martillo le golpeara la cabeza

Aún no está claro qué fue lo que ocurrió para que un partillo le impactara en la cabeza

Este jueves los principales medios de Cuba confirmaron que la joven deportista Alegna Osorio Mayarí murió después de haber pasado cerca de tres meses internada en terapia intensiva luego de un accidente en una práctica que despertó la controversia. La atleta de 19 años, ganadora de la medalla de bronce en lanzamiento de martillo en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, era una de las máximas promesas del deporte del país caribeño.

“El deporte camagüeyano está de luto por la muerte de la joven martillista Alegna Osorio Mayarí. La medallista de los Juegos Olímpicos de la Juventud estuvo luchando durante los últimos meses para superar el coma y las afectaciones que le ocasionaron un accidente con un implemento de su deporte, pero anoche no pudo continuar. Luz para nuestra campeona”, escribió el periodista local Félix Anazco. Inmediatamente después, varios deportistas se sumaron a los mensajes.

Es que con apenas 16 años, la atleta había conseguido entrar al podio en los Juegos juveniles celebrados en Argentina y más adelante sumó otros dos bronces, uno en el Campeonato Nacional de Atletismo y otro en el Panamericano de Atletismo de San José, Costa Rica. Sin embargo, esto no le alcanzó para clasificar a Tokio, aunque su objetivo era seguir trabajando para los Olímpicos de París 2024.

Pero el accidente sucedido el 18 de abril, cuando un martillo le dio en la cabeza en un hecho poco claro despertó la polémica. En aquel momento ningún portal cubano dio la noticia, hasta finales de ese mes, y no hay demasiada información sobre cómo un objeto de más de 7 kilos golpeó su cráneo durante una práctica en la que se deberían tomar todos los cuidados. En este contexto, el sitio On Cuba News consultó fuentes que pidieron conservar el anonimato y que revelaron que algunos deportistas que se encontraban trabajando en La Habana y “que no estaban en los planes de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, fueron enviados de vuelta a sus provincias, donde deberían continuar trabajando en la medida de lo posible”.

Alegna Osorio era una de las promesas del deporte cubano

Es por eso que el episodio habría tenido lugar fuera de las instalaciones de la Federación Cubana de Atletismo, lo cual agrava la responsabilidad de quienes están al frente del ente. Hasta el momento, ningún directivo se ha expresado sobre el asunto ni siquiera para dar el pésame.

Por su parte, el luchador de artes marciales mixtas (MMA) Gustavo Trujillo denunció que hubo negligencia por parte de las autoridades deportivas y responsabilizó del hecho al entrenador Elaldo Martín Hernández y a la comisionada nacional de atletismo y diputada del Partido Comunista Yipsi Moreno González por la muerte de la joven deportista. El peleador acusó a ambos de “traer una atleta de la calle (atleta que no pertenece al Equipo Nacional De Atletismo), cosa que no es permitida en el centro de entrenamiento. Dicha atleta, durante un entrenamiento, haciendo mal uso de la técnica de lanzamiento de martillo, proyectó este objeto en contra de Alegna Osorio, provocando un golpe en la cabeza, rompiendo su cráneo y exponiendo la masa encefálica”.

En este sentido, el luchador de Bellator insistió: “Se esconde la verdad del suceso, los medios deportivos están silenciados y los deportistas tienen prohibido hablar de lo qué pasó! La familia a sido silenciada también! Y la Comisionada de atletismo no ha dado declaraciones de lo sucedido!!”.

Horas después de la difusión de la noticia, el Instituto Nacional de Deportes en Cuba (Inder), publicó: “Lamentamos fallecimiento de la joven martillista Alegna Osorio Mayarí, quien durante meses luchó contra las afectaciones ocasionadas por un accidente sufrido mientras entrenaba. #InderCuba, que ha estado junto a sus padres, transmite condolencias a ellos, familiares y amigos”.

